“Apis Mellifica”: studentessa maremmana premiata ad un concorso regionale

Gli alunni del Liceo artistico del Polo Bianciardi sono in grado di competere e di eguagliare studenti universitari e dell’alta formazione. E’ questo il caso di Irene Cerri, un’alunna follonichese di V A, indirizzo Architettura e Ambiente, che si è cimentata nel progetto per un concorso design dal titolo “Un Totem per comunicare”, sotto la guida delle sue docenti di Architettura Marta Rabagli e Silvia Cinà ed è arrivata tra i finalisti.

Il progetto A.C.CO.S.TO, acronimo di “Angolo delle Cooperative di Comunità̀ della Toscana”, che è stato presentato lo scorso novembre, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras, è stato indetto dalla cooperativa di comunità Filo & Fibra di San Casciano dei Bagni (Siena), rivolto a studenti delle classi quinte delle scuole superiori, università (indirizzo Design), Isia ed Accademie di Belle Arti toscane. Il concorso prevedeva più ambiti progettuali e creativi, tra cui l’ideazione e la realizzazione di un “Totem/scaffale” al fine di ospitare e presentare, all’interno dei locali di ciascuna delle 15 cooperative di comunità (CdC) aderenti alla rete, tutte le offerte in termini di prodotti e servizi, provenienti dalle varie cooperative. La giuria, composta da 3 designers professionisti, un rappresentante di Filo&Fibra, un architetto, un rappresentante delle altre CdC della rete e di Legambiente, un rappresentante della Regione Toscana, ha premiato ben 6 giovani donne: la vincitrice proviene dall’Accademia Belle Arti di Firenze, mentre le altre tre ragazze premiate provengono dall’Isia Design di Firenze e da Licei Artistici toscani.

Irene Cerri ha ricevuto un riconoscimento tra i finalisti con il progetto “Apis Mellifica”. Si legge dalle relazione che accompagna il progetto “Il totem comunicativo corrisponde alla necessità di modularità e smontabilità per favorire l’utilizzo durante fiere ed eventi. Alla base di questo concetto c’è l’esagono, collegamento al mondo rurale, ma anche forma di grande eleganza e regolarità. La possibilità di collegare i moduli in modi differenti offre l’opportunità di adeguare il totem in base alla momentanea necessità. I materiali utilizzati derivano da economia circolare, legno e ferro sono i principali utilizzati. […] Ogni pezzo è intercambiabile nell’insieme, dando la possibilità di adeguarsi a pubblici diversi. Questo è reso possibile grazie al metodo ad incastro dei vari pezzi, presente solo sul lato orizzontale, uguale per tutti i moduli.”

Entro la fine di marzo si terrà la premiazione, da parte della cooperativa Filo&Fibra e degli altri enti coinvolti, con la consegna di un certificato che attesta le qualifiche raggiunte. Nell’occasione, Irene Cerri e le altre finaliste saranno ospiti in un fine settimana lungo a San Casciano dei Bagni, zona termale e archeologica, per incontri immersivi nelle realtà delle cooperative di comunità della zona della Toscana sud per un momento di condivisione e di conoscenza di luoghi solitamente marginali ma ricchi di bellezza e storia.

L’esperienza arricchirà il curriculum di Irene e sarà sicuramente un momento di formazione e di crescita personale, che sono tra le finalità più importanti che la scuola persegue, specialmente nella sua continua e proficua collaborazione con il territorio e gli enti pubblici e privati che lo animano.