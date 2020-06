“Io sono qui”: il monologo dedicato a Norma Parenti in replica nel chiostro del teatro

Tornare alla normalità significa anche tornare ai luoghi della cultura, significa riappropriarsi degli spazi dedicati agli incontri e ai confronti, alla visione di spettacoli, film, drammi, balletti, commedie, tutto ciò che ci fa pensare, sognare, giocare, divertire.

La dimostrazione, ammesso che ne avessimo avuto bisogno, ci è stata data dal tutto esaurito che in tre giorni ha raggiunto lo spettacolo in programma per mercoledì 24 giugno nel chiostro del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, “Io sono qui“, realizzato in collaborazione con la sezione Anpi cittadina e il comitato provinciale “Norma Parenti”, con Chiara Migliorini, in un monologo liberamente ispirato a Norma Parenti, staffetta partigiana e medaglia d’oro della Resistenza.

“Io sono qui” sarà quindi replicato giovedì 25 giugno, sempre alle 21.15 e sempre nel chiostro del Teatro Fonderia Leopolda e, ovviamente, sempre con le dovute attenzioni sanitarie e nel rispetto dei protocolli anti-Covid, con obbligo della mascherina e della sanificazione delle mani.

Lo spettacolo è anche l’anteprima della rassegna “Teatro fuori dal teatro – Spettacoli e incontri … a un metro di distanza“, realizzata dal Comune di Follonica con la direzione artistica di Eugenio Allegri e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Regione Toscana.

L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione, che si può effettuare telefonando al numero 0566.59027 o recandosi al museo Magma nei giorni di mercoledì e domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, e gli altri giorni dalle 17.30 alle 23.30 (Lunedì chiuso).

Non sarà ammesso il pubblico a spettacolo iniziato e all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea.