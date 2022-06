“Io sono l’indiano”: Antonio Fusco presenta il suo nuovo libro

Il nuovo protagonista del noir italiano, l’Indiano, si presenta al pubblico all’aperitivo letterario nel Chiostro del Polo culturale Le Clarisse.

L’appuntamento è per venerdì 24 giugno, alle 18, nella struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, in occasione dell’aperitivo letterario organizzato in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni.

Fulvia Perillo presenta il libro “Io sono l’indiano” dello scrittore Antonio Fusco, edito da Rizzoli; il biglietto d’ingresso all’iniziativa costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) con degustazione dei vini della Fattoria San Felo e visita guidata alla mostra “Paesaggi di Toscana: da Fattori al Novecento”. È consigliata la prenotazione scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamando il numero 0564.488066. Nell’occasione sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Antonio Fusco, di origini partenopee, vive e lavora in Toscana, dove si occupa di criminologia forense ed è funzionario nella Polizia di Stato. Ha esordito nella narrativa nel 2014 con il romanzo noir “Ogni giorno ha il suo male”, presentando il commissario Casabona, protagonista di una fortunata serie in sei libri; Fusco ha scritto numerosi altri romanzi e nel 2016 ha vinto il premio “Mariano Romiti” con “La pietà dell’acqua”. Nel suo ultimo libro, “Io sono l’indiano”, dà vita a un nuovo protagonista: capelli lunghi legati con un codino, impulsivo, insofferente alle gerarchie e alle ingiustizie, conosciuto da tutti come l’Indiano. L’ispettore Massimo Valeri si presenta come un personaggio irregolare, scomodo e solitario che conquisterà i lettori.