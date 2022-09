“Io sono figlia unica”: Cinzia Petri presenta il suo libro

Domani, lunedì 12 settembre, alle 18, “Il Salotto di Italo Calvino“, la rassegna letteraria del Comune di Castiglione della Pescaia giunta alla sesta edizione, ospiterà Cinzia Petri, che ha mandato in libreria “Io sono figlia unica“. L’autrice ne parlerà con la giornalista Lina Senserini e risponderà alle domande del pubblico presente nel giardino della biblioteca in via IV Novembre.

Amelia, la protagonista del racconto, rientra a Roma da Ankara e sulla scia delle intemperanze sentimentali del marito, scopre una villa abbandonata nel cuore della città: qui il suo desiderio si accanisce con la forza delle cose taciute. Con l’aiuto di Adalet, amica preziosa e amante di Cosimo, intraprende un rocambolesco viaggio a ritroso nella vita del vecchio proprietario della villa, e nella propria.