“Io non rischio”: la campagna della Protezione civile approda in piazza Dante

Appuntamento oggi in piazza Dante, a Grosseto, e sul web con “Io non rischio“, la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile.

Gazebo, compreso quello del Comune con l’assessore Riccardo Megale, foto storiche e pannelli informativi con i volontari della Protezione civile e delle Misericordie locali, disponibili a parlare di prevenzione e a sensibilizzare i cittadini sui temi del rischio sismico, del rischio alluvione e del maremoto.