Investimenti per tutti: una novità italiana con l’exchange crypto Cryptosmart

Chi ha voglia di investire nelle crypto potrà affidarsi ad aziende come Cryptosmart. Si tratta di una exchange crypto completamente italiana, la quale ha sede a Perugia e garantisce un servizio eccezionalmente ampio. I fondatori hanno deciso che fosse arrivato il momento di fornire anche a chi non ha le possibilità non solo economiche, ma anche legate alle conoscenze tecniche, di poter investire e trarre un guadagno dall’attività di investimento in criptomonete.

Tra i vari servizi assicurati, oltre allo staking, di cui abbiamo ampiamente parlato precedentemente, troviamo anche i servizi CSpay, i quali sono utili alle aziende che intendono garantire ai clienti la possibilità di pagare beni o servizi tramite le criptomonete. Oltre a ciò, va citato anche il servizio di CsMarket, ovvero la possibilità di acquistare delle gift card totalmente digitali, le quali sono spendibili in vari brand di diverse tipologie e settori.

Il tutto è garantito senza alcun tipo di intermediazione e costi aggiuntivi. L’idea di fondo di questi imprenditori era quella di ricreare un’alternativa a basso costo che fosse fruibile dalle persone comuni, non soltanto dai grandi imprenditori. D’altronde, in tempi come quelli moderni, è necessario ampliare le proprie vedute e indirizzarsi verso vari tipi di soluzioni.

Se in molti hanno sentito parlare di criptovalute e criptomonete, non tutti sanno effettivamente quanti soldi si possano investire e quanto sia possibile ottenere in termini di guadagni. Il servizio di Cryptosmart è stato il primo in Italia a cercare di rendere l’intero settore quanto più accessibile possibile, limitando i paletti che vengono spesso imposto agli utenti e investitori medi.

Criptovalute: anche i toscani investono in Bitcoin

Anche in Toscana il boom delle criptovalute e degli investimenti nelle monete virtuali ha fatto registrare dei dati sicuramente molto significativi. Stiamo parlando, in generale, di un giro d’affari che è arrivato alla cifra di oltre 3 trilioni di euro in tutto il mondo. Ma come mai gli investimenti in monete virtuali attirano così tanti l’utenza? Sicuramente, tra le motivazioni principali, c’è il fatto che si tratti di investimenti che non richiedono particolari conoscenze tecniche: è vero, però, che è necessario sempre affidarsi ad egli esperti del settore. Vediamo nel dettaglio.

Criptovalute: info utili

Cosa sono le criptovalute? Sono delle monete virtuali, ovvero delle monete che non esistono in forma fisica, ma si basano essenzialmente sul concetto di digitale e di crittografia. È proprio quest’ultimo concetto che rende le criptovalute sicure e soprattutto utilizzabili da chiunque.

Infatti, come suggerisce stesso la parola, stiamo parlando di una valuta che è utilizzabile conoscendo un codice informatico e quindi non sulla base di caratteristiche fisiche: d’altronde, la moneta virtuale si realizza in forma digitale. Queste possono essere scambiate o anche utilizzate per acquistare beni e servizi.

Ovviamente, possono rientrare al centro di un’attività di investimenti, basati sulla compravendita di valute differenti. Ma, in realtà, le possibilità di investimento attraverso le monete virtuali sono davvero impressionanti: basti pensare al fatto che sia possibile guadagnare anche tramite lo staking, ovvero la possibilità di “bloccare” una certa quantità di denaro ricavandone poi una rendita passiva.

Proprio questa può essere utile specialmente a chi non ha molto tempo per controllare i mercati e a chi non ha molta dimestichezza con questi investimenti. La prima moneta virtuale è stata il Bitcoin, una moneta che ha riscosso un successo impressionante e che poi è stata seguita da diverse altre criptovalute.

Come abbiamo anticipato, è vero anche che attorno a quest’argomento ci sia una certa confusione e che spesso le persone tendano ad allontanarsi o a cadere in qualche inganno. Per questo motivo il suggerimento è sempre quello di affidarsi a degli esperti del settore.