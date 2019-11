Manciano: il Caseificio sociale investe nel welfare per garantire più sicurezza e qualità

Adottare un modello di gestione integrato che unisca qualità e sicurezza in tutte le fasi della produzione, favorendo il welfare aziendale e la condivisione degli obiettivi. E’ questo l’obiettivo di lungo termine fissato dal Caseificio sociale Manciano e da raggiungere attraverso un miglioramento continuo dell’organizzazione interna e dell’attività casearia. Il percorso, intrapreso nel 2015 con la collaborazione di Roberta Papi, consulente specializzata in progetti di formazione e sviluppo del personale, ha segnato in queste settimane una nuova tappa.

Modello di gestione condiviso

“Il modello di gestione integrato che il Caseificio sociale Manciano intende adottare – spiega la consulente Roberta Papi – unirà il sistema di certificazione della qualità e quello per la prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella fase appena conclusa, grazie ai contributi dei responsabili commerciale, di stabilimento e del laboratorio analisi e del servizio di prevenzione del Caseificio sociale Manciano, è stato elaborato un format di segnalazione per le difformità in modo integrato. Lo stesso format è stato, poi, condiviso con tutti i lavoratori attraverso un corso di formazione e di aggiornamento, in cui si è parlato anche del collocamento del Caseificio nel mercato di riferimento, dello scenario nazionale e internazionale in cui si pone e delle prospettive di crescita. I temi trattati sono stati uniti dall’attenzione sugli obiettivi di mercato e dal rispetto delle regole per rendere il gruppo di lavoro sempre più consapevole e performante. Il valore del percorso intrapreso dal Caseificio sociale Manciano, così come da altre aziende che hanno scelto di investire in questa direzione, sta proprio nella condivisione con tutti i soggetti coinvolti degli obiettivi e delle azioni da intraprendere per raggiungerli, trasformando i modelli cartacei, la garanzia dei metodi e le procedure in strumenti operativi capaci di migliorare i processi e le attività lavorative valorizzando le competenze interne”.

Miglioramento e sostenibilità

“Il Caseificio sociale Manciano – afferma il presidente, Carlo Santarelli – ha voluto investire in un percorso di sviluppo per coinvolgere sempre di più i lavoratori in maniera diretta e responsabile, nel miglioramento della cultura organizzativa e dei processi produttivi in tutte le fasi, dall’arrivo del latte fino al confezionamento e alla vendita del prodotto. La crescita delle competenze dei lavoratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro sono il primo passo per far star bene l’azienda nel suo complesso e migliorare il nostro prodotto finale. Con questa consapevolezza e con questo spirito, abbiamo avviato nel 2015 un percorso di crescita di cui oggi riscontriamo i primi risultati positivi. L’obiettivo è crescere ancora e portare avanti nuove tappe in un’ottica di continuo miglioramento e di sostenibilità etica, sociale e ambientale“.