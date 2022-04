Sanità, dal Pnrr più di 71 milioni di euro alla Asl: gli investimenti in Maremma

Varranno più 71 milioni di euro gli interventi in esecuzione del Pnrr sulle tre province dell’Asl Toscana sud est. La somma sarà utilizzata per realizzare: diciassette case di comunità, otto centrali operative territoriali, cinque ospedali di comunità, tre opere di adeguamento sismico. Questi progetti, che saranno finanziati anche con risorse del Piano nazionale complementare (Pnc), rientreranno nella missione 6 del Piano predisposto dall’Unione Europea per il rilancio.

Il commento del direttore generale dell’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso: “Con il Pnrr entreremo nella sanità pubblica del futuro, con una forte attenzione al territorio. Ricordo che questi interventi si andranno ad affiancare ad altri già in corso che trovano la loro fonte di finanziamento in fondi statali, risorse proprie della Regione Toscana e dell’Asl”.

I progetti finanziati in provincia di Grosseto sono: