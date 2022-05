24 milioni dal Governo in Toscana per l’agroalimentare: investimenti anche in Maremma

“In arrivo per la Toscana, ed in particolare per l’industria agroalimentare, 24 milioni di investimenti proposti dalla rete di imprese toscane Sat – Smart Agrifood Tech, insieme ad Azienda Uggiano, Cantina Cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano, Orti in Maremma, G&T Società Agricola ed Immobiliare Santarlascio. Grazie al Ministro Giorgetti è stato, infatti, siglato un accordo di sviluppo da realizzare a Grosseto, Lucca, Scansano, Scandicci e Capalbio, che punta all’efficientemento dei processi produttivi con l’introduzione di tecnologie 4.0 per migliorare la tracciabilità, la sicurezza alimentare, la sostenibilità ambientale e la qualità dei prodotti della filiera vitivinicola, olivicola e orticola. Un importante sostegno per la produttività e la valorizzazione di tutto il nostro territorio. Un aiuto concreto al made in Italy e ad un settore che produce eccellenze“.

Così in una nota il sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Tiziana Nisini.