Miglioramento delle infrastrutture: Acquedotto del Fiora investe oltre 50mila euro, ecco dove

Due importanti interventi per il miglioramento delle infrastrutture a Magliano in Toscana e Orbetello: un investimento di oltre 50mila euro per la realizzazione del nuovo attraversamento sul torrente Osa a Magliano e circa 40mila euro per il rifacimento della camera di manovra “Nodo Malpasso” a Orbetello.

AdF porta così avanti anche nei due comuni maremmani il piano di investimenti per sviluppare e rendere sempre più efficienti e all’avanguardia le infrastrutture gestite, in linea con la propria mission di lavorare per il benessere della comunità e del territorio e con gli obiettivi n.6 e n. 9 dell’Agenda Onu 2030.

A Magliano in Toscana, in località Cupi, AdF ha messo in sicurezza una delle diramazioni della dorsale che attraversava il torrente Osa allo scoperto, dunque “vulnerabile” in caso di condizioni meteo avverse. Utilizzando un particolare metodo di trivellazione orizzontale controllata, è stato realizzato un nuovo attraversamento, interrato nell’alveo del torrente, mettendo così in sicurezza la condotta, che ora verrà allacciata alla rete idrica.

Nel comune di Orbetello invece è in programma il rifacimento della camera di manovra “Nodo Malpasso”: l’intervento fa parte del più ampio piano di interventi finalizzati alla distrettualizzazione idraulica delle reti, con l’obiettivo di ridurre i tempi di disservizio, il numero di utenti coinvolti e la durata degli interventi in caso di manutenzioni o ripristini, oltre a garantire maggior precisione nell’individuare eventuali perdite. Oltre alla segmentazione della rete idrica, verranno installati valvole e misuratori a tecnologia avanzata per il controllo delle portate e delle pressioni.

Poiché entrambi gli interventi richiedono la chiusura del flusso idrico nelle medesime zone, AdF li ha programmati nello stesso giorno, così da ridurre il più possibile gli eventuali disservizi ai cittadini. Martedì 8 febbraio infatti, dalle 8 alle 19, saranno possibili temporanee sospensioni del flusso idrico nelle località Talamonaccio, Consorzio Venecca, Consorzio Civitella e via Talamonese a Fonteblanda, nel comune di Orbetello, e nelle località Collecchio, La Migliorina, La Valentina e S.P. San Donato, nel tratto compreso tra l’intersezione con La Marta fino a Collecchio, nel comune di Magliano in Toscana. Inoltre, basse pressioni e temporanee mancanze di acqua potranno verificarsi nel tardo pomeriggio nell’abitato di Talamone. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.