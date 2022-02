Partito democratico: la sede della Federazione provinciale sarà intitolata a David Sassoli

David Sassoli, presidente del Parlamento europeo scomparso lo scorso 11 gennaio, ha lasciato un profondo solco all’interno del mondo della politica e del Partito Democratico in primis.

Per questo, venerdì sera, l’assemblea territoriale del Partito Democratico di Grosseto ha deciso, all’unanimità, di intitolare la sede provinciale proprio a Sassoli.

“La scelta è stata fatta per vari motivi – spiegano Federico Badini e Alice Menchetti, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’assemblea territoriale del Pd -. Sassoli ha conosciuto la provincia di Grosseto per ben tre tornate elettorali (2009, 2014 e 2019), quando la visitò in quanto candidato nella circoscrizione Centro per le elezioni europee. In quelle occasioni, ma non solo, Sassoli ebbe modo di conoscere le caratteristiche del nostro territorio, sotto molto punti di vista. Oltre a questa motivazione, quello che ha mosso l’assemblea è stata la figura di Sassoli e il suo impegno per una politica più vicina alle persone e per un’Unione Europea diversa. Basti pensare a quando, durante la prima ondata pandemica, decise di tenere aperto il Parlamento europeo lanciando un segnale forte. Per non parlare del ruolo fondamentale nel lavoro che ha dato vita al Pnrr”.

“Nel documento con cui si è proposta l’intitolazione della federazione campeggiano anche due passaggi del suo ultimo discorso, quello per il Natale 2021. In quel contesto Sassoli sottolineava come fosse necessario combattere e sconfiggere le disuguaglianze, proteggendo i più deboli e combattendo le sofferenze di chi, non solo a causa della pandemia, è ai margini della società – continuano Badini e Menchetti -. Queste parole sono fondamentali per un’azione politica che, in un momento così particolare, deve porre al centro l’attenzione verso gli ultimi e i penultimi, non lasciando nessuno indietro. Un dovere che il Partito Democratico deve tenere come sua stella polare“.

Nei prossimi giorni verranno scelte la modalità e la data in cui si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione.