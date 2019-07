Il parco giochi intitolato a Ines Madiai: cerimonia in onore dell’ostetrica maremmana

Il parco giochi di viale Italia, nel quartiere di Pratorainieri, a Follonica, sarà intitolato all’ostetrica condotta Ines Madiai, con una cerimonia che si svolgerà venerdì 19 luglio alle 10.30.

“La scelta di intitolare un parco ad Ines Madiai – dichiara l’assessore Mirjam Giorgieri – nasce da un percorso condiviso, durante il precedente mandato, con la Commissione Pari opportunità con l’obiettivo di dedicare alcuni luoghi della nostra città a figure femminili. Le donne, infatti, sembrano non esistere nella toponomastica, non solo a Follonica, ma un po’ in tutta Italia e, se è vero che la memoria è l’unico strumento che abbiamo per alimentare la conoscenza verso le figure del recente e del lontano passato, dare a parchi, strade o altri luoghi pubblici il nome di grandi donne è il modo con il quale vogliamo celebrarle e ringraziarle per l’impegno profuso durante le loro vite.

L’ostetrica Madiai ha fatto nascere generazioni di follonichesi. A lei sono legati i ricordi di tanti nostri concittadini e ci è sembrato giusto scegliere proprio questa figura così legata al tessuto sociale di Follonica. Voglio ringraziare la Commissione Pari opportunità che ha concluso il proprio mandato a maggio per aver lavorato affinché la famiglia di Ines Madiai si mettesse in contatto con l’amministrazione e gli uffici che hanno lavorato alla targa commemorativa che scopriremo venerdì“.

“Sono felice della scelta di intitolare il parco ad una donna – dichiara l’assessore alle pari opportunità Francesco Ciompi – che con il suo lavoro e la sua passione è stata vicina ed ha aiutato altre donne come lei nel momento più delicato delle loro vite. Ed è bello e significativo che nel parco sia presente anche un’area giochi per bambini“.

“La Commissione Pari opportunità del Comune di Follonica – dichiara la presidente della Commissione Claudia Dondoli – è orgogliosa di avere avuto l’opportunità di intitolare un parco giochi della nostra città ad Ines Madiai, ostetrica condotta, che ha svolto la sua professione nella nostra città per moltissimi anni, e di valorizzare nel contempo una figura professionale particolarmente significativa”.