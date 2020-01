“Intime relazioni, nel gioco del teatro”: ecco lo spettacolo degli allievi dell’associazione Polis 2001

L’associazione culturale Polis 2001 presenta “Intime relazioni, nel gioco del teatro“, drammaturgia di 8 + 8 dialoghi interiori, in programma giovedì 16 gennaio, alle 21.15, nella sala Pace, in via Unione Sovietica 44 a Grosseto

“Quando il teatro, con la sua azione scenica, vuole comunicare emozioni e sentimenti, lo fa nella maniera più efficace e sorprendente. Tutto il mondo è teatro e tutti gli uomini e le donne non sono altro che attori, con le loro entrate e le loro uscite, così Shakespeare recita nel suo capolavoro ‘Come vi piace’. Intuizione geniale la sua e se l’uomo ci riflettesse un po’ forse potrebbe vivere meglio la vita – si legge in un comunicato dell’associazione Polis 2001 -. Lo spettacolo originale ‘Intime relazioni, nel gioco del teatro’, realizzato interamente dagli allievi della scuola Scenaperta dell’associazione culturale Polis 2001, segue le intuizioni del grande Bardo: esprimere sentimenti ed esperienze emozionali attraverso i personaggi, siano essi se stessi, la propria ombra, un padre e una madre, l’amante o il giudice“.

Sotto la guida del regista Francesco Tarsi, gli attori Michela Azzolini, Marta Bianchi, Davide Braglia, Valeria Viva, Graziano Alberti, Marcella Vignali, Stefania Marconi, Valentina Murru e la scrittrice Anastasia Marano rappresenteranno in anteprima l’atteso evento inedito: “Intime relazioni, nel gioco del teatro”.

Il pubblico potrà assistere allo spettacolo al costo di 8 euro. Alla fine verrà offerta una degustazione di vini per favorire la conversazione con gli attori e gli autori della rappresentazione.

Informazioni e prenotazioni: e-mail [email protected] – cell. 347.2299737 – Pagina Facebook Associazione culturale Polis 2001.

Foto di scena: G.Rossetti photo