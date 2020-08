Cicloturisti bloccati a causa del maltempo: Vigili del Fuoco impegnati nei soccorsi

Aggiornamento ore 15.54: i due cicloturisti sono stati appena recuperati ed in questo momento sono a bordo dei mezzi dei Vigili del Fuoco, che li accompagneranno in località Borgo Carige, dove è tra l’altro presente una postazione del 118. I due cicloturisti stanno bene.

I Vigili del Fuoco di Orbetello stanno intervenendo in questo momento per il recupero di due cicloturisti rimasti bloccati in una zona impervia, a causa del maltempo, in località Montauto, nel comune di Capalbio.

I due, un uomo ed una donna, hanno personalmente chiamato la sala operativa, indicando la loro posizione Gps all’operatore.

Dalla conversazione telefonica è emerso che i due non sono feriti e che non sono al momento in imminente pericolo, ma sono oggettivamente impossibilitati a procedere, a causa delle abbondanti piogge che si stanno riversando in questo momento sulla zona e del terreno reso particolarmente viscido e fangoso.