Verde pubblico, al via l’intervento del Comune nella frazione: attenzione ai divieti

Mercoledì 6 maggio la cooperativa La Gerbera interverrà nuovamente al Puntone di Scarlino.

La squadra sarà al lavoro per pulire e sistemare le aree verdi della frazione, così da concludere l’intervento iniziato la scorsa settimana. La zona d’interesse principale dell’operazione sarà piazza Dani.

L’amministrazione comunale chiede la massima collaborazione ai residenti per permettere agli operai di lavorare. Attenzione quindi ai cartelli di divieto che saranno messi il giorno prima dell’intervento, anche per non rischiare di incorrere in sanzioni.