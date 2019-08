In corso un intervento di riparazione urgente sulla rete idrica lungo la strada per Punta Ala

Castiglione della Pescaia, in corso un intervento di riparazione urgente sulla rete idrica in strada provinciale 61.

Oggi si è verificata una rottura improvvisa sulla S. P. 61 per Punta Ala: immediatamente intervenuti, i tecnici di AdF sono al lavoro per eseguire la riparazione, che dovrebbe concludersi in serata. AdF si scusa per gli eventuali disagi alla circolazione stradale, ma non sarebbe stato possibile eseguire l’intervento senza la chiusura di una carreggiata della strada.