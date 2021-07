Interventi straordinari al verde pubblico: il Comune investe 1 milione e 100mila euro

Interventi importanti al verde pubblico, sia nel centro abitato che nelle rotonde di accesso alla città, con un occhio particolare ai fiori e alle piante nelle varie aree verdi di Follonica, ma anche al consumo di acqua pubblica: la novità è stata illustrata questa mattina in sede di Consiglio comunale dal vicesindaco Andrea Pecorini ed è stata introdotta grazie all’avanzo di amministrazione che ha portato 1 milione e 100 milaeuro rispetto a quanto previsto nel piano triennale delle opere pubbliche.

L’assessore al bilancio Francesco Ciompi ha illustrato l’assestamento generale del bilancio dell’Ente, spiegando che, anche grazie ai ristori che sono stati dati dallo Stato per la tassa di soggiorno nel 2020 (circa 400mila euro), sono state ottenute delle risorse che hanno permesso di rimodulare il piano delle opere.

«Abbiamo delle risorse in più rispetto a quanto previsto nel bilancio – spiega il vicesindaco Andrea Pecorini –. Grazie a questo è quindi stato dato uno spazio molto più ampio alla voce che riguarda la cura del verde cittadino. Abbiamo in programma una serie di lavori consistenti, che permetteranno di cambiare radicalmente l’aspetto del verde cittadino».

«Con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione siamo andati a sostituire la quasi totalità dei mutui con i quali era finanziato il piano delle opere pubbliche – spiega l’assessore Ciompi –: sottolineo quindi lo sforzo degli interventi che andranno a garantire maggiore cura della città a beneficio dei follonichesi».

Grazie a queste risorse a Follonica verranno quindi curate le tre rotonde di accesso alla città, quella su via Isole Eolie, di via Leopardi e quella di Rondelli, e verrà effettuata una manutenzione straordinaria anche su tutte le rotatorie presenti nel centro abitato. Non solo: verrà rivisto il verde delle aiuole e di tutte le fioriere nelle vie e nelle piazze.

«Non si tratterà di un intervento una tantum – precisa il vicesindaco Pecorini –, ma faremo un lavoro di giardinaggio puntuale, con l’obiettivo di passare i lavori così effettuati alla manutenzione ordinaria. Sono infatti tutte azioni propedeutiche che puntano a inserire il sistema verde nella parte di cura ordinaria della città. Presto a Follonica avremo quindi delle aree verdi più ordinate, cercando allo stesso tempo di conciliare questo intervento con il rispetto dell’ambiente e delle sue risorse: le piante che verranno acquistate per la nostra città saranno tipiche delle zona e non avranno bisogno di grande impiego di acqua per la manutenzione».

Quello dell’impiego dell’acqua pubblica è un punto che sta molto a cuore all’amministrazione comunale follonichese e la scelta delle specie arboree adatte è fondamentale nella progettazione di un verde che eviti sprechi. Gli interventi previsti non soltanto punteranno alla riqualificazione del verde, con parti a prato e la messa a dimora di specie arbustive fiorite, ma anche alla realizzazione di lavori sostanziali che permetteranno il mantenimento delle opere in futuro. Con le risorse stanziate verranno inoltre rivisti anche gli arredi dei parchi e delle pinete per circa 100mila euro.