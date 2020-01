Maltempo, proseguono gli interventi di messa in sicurezza: abbattuti quattro abeti ed altre piante

Proseguono i lavori di messa in sicurezza e ripristino a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio comunale di Massa Marittima il 21 e il 22 dicembre, quando il forte vento ha causato la caduta di rami, alberature e recinzioni.

In particolare, martedì 7 gennaio è previsto l’abbattimento di quattro grossi abeti presenti in via Verdi, a cui seguiranno altri abbattimenti di piante nella zona del cimitero comunale. Interventi che saranno eseguiti con il supporto di ditte incaricate.

“A dicembre i primi interventi in emergenza condotti dal personale dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere e del Comune – spiega Maurizio Giovannetti, vicesindaco con delega ai lavori pubblici – hanno consentito di mantenere libera la viabilità grazie ad operazioni di ripristino nel capoluogo e nelle frazioni di Tatti, Niccioleta e Valpiana. Adesso è necessario procedere con la rimozione del materiale rimasto sul posto, abbattere alcune alberature e ripristinare una serie di manufatti. La prima stima dei danni è stata prontamente segnalata alla Protezione Civile regionale, ma solo al termine delle verifiche si potrà avere una quantificazione definitiva“.