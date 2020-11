Interventi su fognature e pozzetti: il Comune investe 38mila euro contro gli allagamenti

Approvato dalla giunta comunale di Grosseto il progetto esecutivo relativo all’intervento sulle fognature per il ripristino del regolare smaltimento delle acque bianche e dell’acqua piovana nel territorio comunale: l’operazione – che ha l’obiettivo di evitare allagamenti e disagi alla circolazione delle auto – ha un valore di 38mila euro e darà una risposta alla città e alle frazioni in termini di funzionamento degli impianti fognari e di sicurezza stradale.

La cifra individuata dall’amministrazione comunale servirà a coprire due principali tipi di interventi, in quei punti del territorio dove sono state rilevate particolari criticità, anche a seguito di segnalazioni mirate e puntuali dei cittadini. Per prima cosa si andrà quindi a intervenire all’altezza di alcune canalette di competenza comunale collocate ai margini delle strade, ripulendone la sagoma, in modo che tornino efficaci, evitando allagamenti in occasioni delle giornate di pioggia. Si andrà a verificare inoltre il funzionamento dei pozzetti per la presenza di avvallamenti dovuti a possibili guasti o cedimenti dell’impianto fognario di competenza comunale, intervenendo sull’impianto stesso qualora fosse necessario e andando poi a ripristinare l’asfalto che – per la presenza di avvallamenti – potrebbe con il tempo creare disagi alla viabilità.

“Questa operazione ci permetterà di dare una risposta puntuale alle esigenze dei cittadini sia della città che delle frazioni, con interventi mirati e risolutivi – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Riccardo Megale -: i lavori riguarderanno sia la città che le frazioni, in quelle zone che attendono interventi di manutenzione così da risolvere casi di allagamento registrati nei mesi scorsi in alcuni punti critici della sede stradale“.

Le opere inizieranno a seguito delle procedure di affidamento dei lavori.