Maltempo: Acquedotto del Fiora al lavoro per risolvere i guasti elettrici agli impianti

Acquedotto del Fiora al lavoro per risolvere le criticità causate dal maltempo.

Gli eccezionali fenomeni atmosferici abbattutisi sui territori di Grosseto e Siena hanno causato guasti elettrici agli impianti idrici e fognari, creando problemi per la loro alimentazione e interconnessione. Il gestore è al lavoro su tutto il territorio di riferimento, con numerose squadre impegnate a effettuare le verifiche e i necessari interventi di ripristino funzionale. Il lavoro è reso difficile sia a causa della situazione delle strade – con difficoltà a raggiungere alcune località – sia per la perdita della comunicazione da telecontrollo con numerosi impianti, sempre dovuta alla mancanza di elettricità.

Al momento le difficoltà maggiori si riscontrano in provincia di Siena, in particolare sul versante senese dell’Amiata: ad Abbadia San Salvatore, dove l’amministrazione comunale chiederà lo stato di calamità, gli smottamenti dovuti al maltempo hanno causato la rottura delle tubazioni idriche e fognarie, manca l’alimentazione elettrica all’impianto di Pian dei Renai a servizio della vetta e dell’abitato di Abbadia e il depuratore risulta per ora inaccessibile.

“La situazione di Abbadia è quella più preoccupante – commenta il presidente di AdF Roberto Renai –. Mi sono subito recato a fare un sopralluogo, attivando tutte le forze di AdF per effettuare i controlli sulla rete idrica e fognaria. Come AdF inoltre esprimiamo la massima solidarietà all’amministrazione comunale e ai cittadini per quanto stanno vivendo”.

A Piancastagnaio i serbatoi in località Casa Flavia e La Rota sono vuoti a causa della mancata alimentazione elettrica; sempre l’assenza di elettricità agli impianti della linea di adduzione, a Seragio e a Pianacce, causa una ridotta portata in ingresso ai serbatoi a servizio di Radicofani. Per la mancanza di rete elettrica si ha un basso livello dei serbatoi di Murate a San Casciano dei Bagni e Poggio Olivo a Cetona. Sempre in provincia di Siena sono state inoltre accertate mancanze di acqua nelle località Isola d’Arbia, Castellina scalo, Strove, Monteriggioni paese e castello, nel comune di Monteriggioni, e Volpaia nel comune di Radda in Chianti. Già ripristinati i guasti che avevano provocato mancanze di acqua in alcune località di Casole d’Elsa e Colle Val d’Elsa: il flusso idrico alle utenze tornerà regolare a breve.

In provincia di Grosseto per ora risulta senza acqua la località di Boccheggiano, nel comune di Montieri, mentre sulla costa i guasti elettrici dovuti ai temporali hanno causato il fermo di un sollevamento fognario a Punta Ala, del pozzo Foranea Capalbio, a servizio di Orbetello, e del pozzo San Giorgio a Gavorrano. Presso gli impianti fermi sono già al lavoro le squadre di Acquedotto del Fiora e sono in fase di ripristino.

L’eccezionale ed elevata quantità di interventi da effettuare, oltre alla situazione di alcune strade, sta causando alcuni lievi slittamenti nei tempi di verifica di guasti e riparazioni, nonostante il numero di squadre al lavoro e l’impegno profuso per risolvere le criticità. Acquedotto del Fiora si scusa anticipatamente con gli utenti per gli eventuali disagi, invitandoli a segnalare le mancanze di acqua al numero verde 800.356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.