Raccolta differenziata e centro riabilitativo: Centrodestra Gavorrano presenta due interrogazioni

Il gruppo consiliare Centrodestra Gavorrano oggi ha presentato al sindaco Biondi due interrogazioni, alle quali dovrà fornire risposta in sede di Consiglio comunale.

“La prima interrogazione è volta a chiedere lumi sull’argomento ‘rifiuti’ – si legge in una nota del gruppo Centrodestra Gavorrano -. Circa un anno fa ebbe inizio la campagna di consegna delle 6Card; a distanza di un anno, la consegna non è stata completata e ad oggi non se ne ha adeguata informazione nel territorio. Quando finirà la consegna delle 6Card? Quando entrerà a regime la raccolta con contenitori ad accesso controllato. Nella medesima interrogazione chiediamo al primo cittadino se la distribuzione dei cassonetti sul territorio è avvenuta tenendo in considerazione il flusso turistico estivo. È evidente che in molte aree i cassonetti sono sottodimensionati rispetto all’utenza odierna. E questa estate cosa ne verrà fuori? Non è il caso di intensificare, nei periodi di picco, i turni di ritiro dei vari rifiuti?“.

“La seconda interrogazione mira a dare certezze alla cittadinanza del capoluogo minerario in merito all’effettivo utilizzo del ‘Diurno diffuso socio-riabilitativo’ (ex scuola elementare di Gavorrano). Nella documentazione agli atti, presentata al Far Maremma nell’ambito di un contributo comunitario percepito dalla nostra amministrazione per ristrutturare l’ex edificio scolastico, vi sono informazioni non chiare e spesso incomplete o addirittura contrastanti tra un atto e l’altro. Tenuto conto dell’immediata vicinanza tra l’edificio oggetto di ristrutturazione e le scuole elementari e medie del paese di Gavorrano, abbiamo chiesto al sindaco Biondi di circostanziare con inconfutabile chiarezza a quali tipologie di disabilità e/o svantaggi è rivolta l’attuazione del progetto – termina il comunicato -. I cittadini gavorranesi possono oggi seguire le azioni politiche del nostro gruppo consiliare attraverso la pagina Facebook dedicata: https://www.facebook.com/centrodestragavorrano . Nella stessa pagina vi è la possibilità di interagire con i nostri consiglieri comunali, evidenziando problematiche e proponendo progettualità”.