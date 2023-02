Strade provinciali, Fratelli d’Italia: “Servono interventi urgenti e lavori costanti”

I consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia Danilo Baietti e Guendalina Amati hanno presentato un’interrogazione al presidente della Provincia, Francesco Limatola, in merito ai lavori su alcune strade provinciali.

Ecco il testo integrale dell’interrogazione:

“La strada provinciale 140, denominata Leopoldina, collega Fercole a Casenovole (circa 3,5 chilometri totali) e si trova nel comune di Civitella Paganico, questa strada è stata asfaltata negli anni ’80 e da quel momento ha subito solamente piccoli interventi di manutenzione, non sempre tempestivi e puntuali, per il ripristino di buche e il rifacimento delle strisce laterali continue. Il manto stradale con il trascorrere degli anni si è degradato e logorato. Le strisce laterali continue di colore bianco disposte ai bordi della strada sono scomparse con il passare degli anni. Sull’asfalto si trovano molteplici buche. All’interno della struttura della pavimentazione sono presenti alcuni solchi e incrinature dovute al transito di veicoli ed automezzi ad elevato carico. In molti tratti di strada, l’asfalto ai lati, per alcune decine di centimetri è scomparso e di conseguenza la larghezza della carreggiata si è ridotta.

I consiglieri di minoranza chiedono al presidente della Provincia di Grosseto se lui e gli uffici competenti abbiano intenzione di effettuare l’asfaltatura completa della strada provinciale 140, denominata Leopoldina, che collega Fercole a Casenovole, aumentando la frequenza della manutenzione ordinaria del tratto di strada sopra indicato.

La medesima strada provinciale 140 Leopoldina collega Casenovole a Monte Antico (circa 10 km totali). Questo tratto di strada è stata asfaltata negli anni ’90 e da quel momento ha subito solamente piccoli interventi di manutenzione, non sempre tempestivi e puntuali, per il ripristino di buche e il rifacimento delle strisce laterali continue. In molti tratti il manto stradale con il trascorrere degli anni si è degradato e logorato con la presenza di buche, solchi e fessure causate dal transito di veicoli ed automezzi ad elevato carico. Il tratto di strada che inizia dall’incrocio dell’azienda agricola ‘La Ginestra’ in direzione Monte Antico per alcune decine di metri è a sterro, poiché non è stato asfaltato dopo i lavori effettuati la scorsa estate dagli operai della Provincia di Grosseto.

I consiglieri di minoranza chiedono se il presidente della Provincia di Grosseto abbia intenzione di organizzare in tempi brevi l’asfaltatura della strada provinciale 140 denominata Leopoldina che collega Casenovole a Monte Antico, almeno nel tratto in cui l’asfalto non è presente e risulta essere degradato e logorato.

Si chiede inoltre se il presidente della Provincia abbia intenzione di aumentare la frequenza della manutenzione ordinaria di tutto questo tratto di strada.

La strada provinciale 124, denominata Strada del Belagaio, è una strada pressoché sterrata che collega il cimitero di Casale di Pari, situato nel comune di Civitella Paganico, alla strada provinciale 157, tramite il bivio del Belagaio (circa 14,5 km totali), quest’ultimo si trova nel comune di Roccastrada. La 124 è una strada transitata soprattutto nel periodo autunnale ed invernale, che a causa delle precipitazioni atmosferiche e del continuo passaggio di mezzi ha subito danni notevoli al manto stradale. Questa strada presenta buche e solchi, causati principalmente dal passaggio di acqua piovana proveniente dalle fossette laterali della strada, non sempre ben manutenute dalla Provincia. In alcuni tratti di strada, durante le piogge più abbondanti, si assiste alla formazione di piccoli torrenti che scavano la superficie della strada, formando dei veri e propri canali di acqua che rendono la strada non facilmente transitabile. Se non prontamente eliminati questi canali tenderanno a divenire sempre più profondi, fino a rendere la strada impraticabile.

I consiglieri di minoranza chiedono al presidente della Provincia di Grosseto se sia possibile aumentare la frequenza della manutenzione ordinaria di questo tratto di strada, prevedendo la copertura della superficie stradale con uno strato di breccia, la pulizia delle fossette di regimazione delle acque e il taglio della vegetazione lungo la strada.

La strada provinciale 124, denominata Strada del Belagaio, nel tratto in prossimità del paese di Casale di Pari, precisamente sotto la ‘Pista del Porcino’, presenta un cedimento importante di un’ampia porzione di asfalto, tanto che, da circa due anni, è necessario procedere a senso unico alternato. Il terreno che ha ceduto ha provocato vistose crepe sull’asfalto, creando uno ‘scalino’ di circa dieci o quindici centimetri di dislivello tra il piano stradale e il punto che ha ceduto. Il tratto di strada coinvolto dalla frana, lungo circa cinque o sei metri, è stato completamente transennato dagli operatori della Provincia per mettere in sicurezza la strada. Da tempo, la popolazione attende con pazienza l’intervento da parte della provincia per il ripristino del doppio senso di marcia.

I consiglieri di minoranza chiedono al presidente della Provincia di Grosseto se ha intenzione insieme agli uffici competenti di organizzare in tempi brevi il ripristino della frana nel tratto di strada sopra menzionato.

La strada provinciale 4, denominata Strada di Petriolo, che si trova sempre nel comune di Civitella Paganico, in prossimità del Leccio (gruppo di case sparse vicino il paese di Pari), presenta un guardrail di cemento che con il trascorrere del tempo sta pian piano cadendo a terra. Si tratta di una barriera di protezione installata tanti anni fa, sicuramente non allineata alle normative di sicurezza attuali. Essendo danneggiato e più basso di alcuni centimetri rispetto a quanto prescritto dalla legge, questo guardrail non è in grado di contenere i veicoli all’interno di una carreggiata, in seguito a sbandamento o collisione con altri mezzi, conseguentemente non garantisce la dovuta sicurezza agli automobilisti.

I consiglieri di minoranza chiedono al presidente della Provincia di Grosseto se sia possibile sostituire in tempi brevi il guardrail situato vicino al Leccio con un guardrail a norma di legge.

Lungo la strada provinciale 140 denominata Leopoldina, tra il bivio di Fercole e Casenovole, più precisamente davanti al podere denominato ‘Il Poderino’, è presente al bordo della strada un ciliegio secco da alcuni anni. I rami più in alto sono già caduti. Si tratta di una pianta pericolante che da un momento all’altro può cadere e colpire persone che camminano lungo questo tratto di strada o danneggiare auto in transito.

I consiglieri di minoranza chiedono al presidente della provincia di Grosseto se il taglio della pianta sia a carico della Provincia e nel caso lo fosse se è possibile attivarsi celermente per consentire il taglio della pianta secca da tempo. Nel caso il taglio non fosse competenza dell’Ente, se sia possibile alla Provincia di Grosseto intimare ai soggetti competenti di adempiere alla messa in sicurezza”.