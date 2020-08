Coronavirus, il Pd: “Il sindaco informi i cittadini sulla situazione attuale dei contagi”

“Questa mattina abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco per conoscere se vi sono persone che sono risultate positive al Covid-19 e che dimorano nel nostro comune, ma non sono residenti. Inoltre, abbiamo chiesto di conoscere quante persone sono in quarantena fiduciaria e tutte le misure che sono adottate per i dovuti controlli sulle persone in quarantena“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo Pd-Area riformista nel Consiglio comunale di Orbetello.

“Abbiamo poi chiesto al sindaco di pubblicare tutte queste informazioni in modo che la cittadinanza abbia un’informazione completa, così da evitare che si diffondano notizie incontrollate. Riteniamo, infatti, che una completa informazione, nel rispetto della privacy, sia l’unico modo per evitare allarmismi nella cittadinanza e nei turisti – termina la nota –, mentre riteniamo assolutamente sbagliato il comportamento del Sindaco di minacciare denunce a tutti quelli che riferiscono notizie su nuovi contagi”.