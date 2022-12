Per stare bene bisogna dormire abbastanza, ma in troppi non lo fanno

Durante il sonno, il cervello si “depura”, permettendo di recuperare la lucidità. Non solo, perchè durante la fase REM, ovvero quella in cui si sogna, avvengono dei processi di rielaborazione indispensabili per la salute mentale. Inoltre, dormire un numero sufficiente di ore aiuta a non prendere peso in eccesso.

Insomma, dormire il giusto numero di ore è una garanzia per la buona salute.

Ma quale sarebbe la giusta quantità di sonno a cui nessuno dovrebbe rinunciare? Se è vero che la componente soggettiva, relativa a età, sesso e a molti altri fattori, è importante, i ricercatori concordano sul fatto che la forbice di ore di riposo si attesta per tutti tra le 7 e le 9 ore. Dormire meno di 5-6 ore, poi, sembra predisporre al sovrappeso. Il problema, però, è che moltissime persone dormono molto meno e molto peggio del necessario. I pensieri, l’ansia e anche alcune cattive abitudini possono compromettere seriamente la qualità e la quantità del sonno con conseguenze negative sulla salute generale. Allora cosa fare per assicurarsi il giusto riposo? Aiutarsi con l‘integrazione alimentare è una soluzione efficace e priva di rischi, ma non va mai scelta senza prima aver impostato delle sane abitudini ed aver messo in pratica le regole base dell’igiene del sonno. Inoltre, gli integratori vanno scelti tra quelli sicuri e testati per la loro efficacia, magari facendosi consigliare dal proprio medico o farmacista di fiducia.

V/Dream, ad esempio, è l’integratore sonno prodotto da Vitavi, l’azienda italiana che è ormai un vero punto di riferimento nel settore, per l’alta qualità degli ingredienti selezionati per le sue ricette, sempre mirate. Per questo integratore, che accorcia i tempi di addormentamento e migliora la qualità del sonno, sono stati utilizzati ingredienti scelti per raggiungere rapidamente i risultati sperati, come la melatonina, l’escolzia, il triptofano, il magnesio, l’ashwagandha e la vitamina B6. Per quanto gli integratori siano una soluzione efficace, comoda e rapida da assumere anche fuori casa, da soli non bastano a risolvere i problemi di sonno che attanaglia milioni di persone nel mondo.

Una dieta sana e leggera, soprattutto a cena, ed una routine adatta, a cui attenersi nelle ore serali, sono la base di partenza per sconfiggere l’insonnia. Non bisogna dimenticare, poi, che non sempre chi dorme poco ha problemi di sonno: infatti, molte persone non dormono di proposito, attardandosi davanti agli schermi o dedicandosi alla vita sociale fino a notte fonda, e, per questi, nessun integratore alimentare può essere utile quanto una rieducazione al sonno.