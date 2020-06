instameetsareback: tornano gli incontri con gli instagrammer per fotografare le bellezze di Grosseto

Arriva il primo appuntamento post lockdown per gli appassionati di fotografia digitale e di Instagram: si chiama #instameetsareback l’iniziativa nazionale declinata a Grosseto da We Are Igers Maremma in programma sabato 20 giugno alle 10.30.

“In questo periodo ci siamo fermati e rimasti a distanza, ma grazie a Instagram abbiamo continuato a raccontare la bellezza dei nostri luoghi, viaggiare con il pensiero e farci compagnia online – dicono i local manager della community -. Ora, finalmente, è arrivato il momento: aspettiamo tutti gli amanti della fotografia per dare vita insieme ad un grande Instameet nazionale diffuso. Sarà l’occasione per tornare a incontrarci, nel rispetto delle normative di legge e delle distanze di sicurezza, per riappropriarci dei luoghi a noi più cari”.

L’appuntamento è al Polo culturale delle Clarisse, a Grosseto, dove sarà visitato il nuovissimo Museo Luzzetti in compagnia di una guida molto speciale: il fantasma della Badessa.

Chiara Beni, Giuseppe Orfino ed Elisa Orlando sono i 3 local manager dell’account We Are Igers Maremma.

“La nostra mission è raccontare il nostro bellissimo territorio attraverso il linguaggio delle immagini, ma non lo faremo da soli – spiegano i 3 local manager –: il senso ed il valore del progetto sta proprio nella condivisione con gli altri utenti che contribuiranno ad una grande narrazione collettiva”.