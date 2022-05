Adf, continua l’installazione dei contatori smart: possibili disagi in città

A Follonica continuano gli interventi per la sostituzione massiva dei contatori: complessivamente, al termine della campagna saranno oltre 5mila i nuovi misuratori smart installati nel comune follonichese, per un investimento di quasi 500mila euro.

La prossima tappa per l’installazione dei nuovi contatori smart dotati di telelettura sarà martedì 31 maggio in località San Luigi: poiché in questi casi non è tecnicamente possibile operare ad acqua aperta, dalle 8 alle 17 potrebbero verificarsi temporanee sospensioni dell’erogazione di acqua in via Michelangelo Buonarroti, via Torricelli, via Tasso, via Pacinotti, via Boccaccio, via Petrarca, via Ariosto, via Fermi, via Monte Pasubio, via Monte Capanne, via Monte Rosa, via Monte Cimone, via Monte Amiata, via Monte Cervino, via Monte Bianco, via Monte Grappa, via Monte Serra, via Monte Cristallo, via Monviso, via Monte Adamello, via Gran Sasso, via Marmolada. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.