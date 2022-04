“Insorgiamo”: il libro collettivo sull’esperienza ex Gkn presentato al Casello idraulico

Sabato 30 aprile, alle 15.30, il gruppo consiliare “Follonica a Sinistra per Andrea Benini” e il circolo di Rifondazione Comunista di Follonica organizzano un’iniziativa sulla lotta dei lavoratori e delle lavoratrici della fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio. L’iniziativa si svolgerà nel giardino del Casello idraulico, in pieno centro.

L’incontro è stato pensato per portare anche nel Golfo il senso di speranza e di coraggio che la vertenza della ex Gkn, ormai diventata un caso nazionale, ha suscitato in molti altri lavoratori che in Italia stanno vivendo situazioni di crisi simili.

La vicenda è nota e nacque il 9 luglio scorso quando, per 422 operai della sede toscana della Gkn Driveline, venne annunciato dalla multinazionale londinese il licenziamento con una e-mail e senza alcun confronto preventivo con i sindacati, in violazione dell’accordo siglato nel 2020 con le rappresentanze sindacali. La proprietà aveva inviato le e-mail di licenziamento proprio in un giorno di ferie dato d’ufficio ai lavoratori, ma poi ha dovuto fare i conti con la reazione dei suoi dipendenti.

Nel giro di poche ore gli operai organizzarono un presidio permanente di fronte alla sede della Gkn, grazie anche alla solidarietà dimostrata fin da subito da colleghi, attivisti, cittadini e dalla politica locale. E da quel momento la vicenda si è allargata su scala nazionale, anche grazie a due grandi manifestazioni nazionali svoltesi a Firenze nel settembre 2021 e recentemente nel marzo 2022.

Follonica a Sinistra e Rifondazione Comunista sono vicini alle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici e per tanto vogliono condividere con la cittadinanza questa storia di coraggio.

L’iniziativa si svolgerà alla presenza dello scrittore follonichese Alberto Prunetti, curatore della collana Working Class che ha pubblicato il libro, di Dmitrij Palagi, della segreteria nazionale di Rifondazione Comunista, di Antonella Bundu, consigliera comunale a Firenze. Faranno gli onori di casa Enrico Calossi, consigliere comunale di Rifondazione Comunista – Follonica a Sinistra, e Sara Martellacci, del direttivo di Rifondazione Comunista di Follonica. Molto probabilmente parteciperà anche una delegazione dei lavoratori e delle lavoratrici della ex Gkn, autori del libro collettivo.