Sassofortino, Insieme per Roccastrada: “Piazza occupata da una frana, il Comune intervenga”

“Sono circa 9 mesi che, a causa di un evento franoso, il muro di contenimento a ridosso di largo Vittorio Veneto a Sassofortino sta occupando con detriti e transenne in legno parte della piazza e della viabilità, impedendo di fatto l’utilizzo dell’area, compreso l’uso della fontana pubblica, rendendo precario perfino il passaggio per accedere a fondi privati“.

A dichiararlo è Moreno Bellettini, coordinatore di Insieme per Roccastrada.

“Senza entrare nel merito delle concause, private o pubbliche, accertate o da accertare, che possono avere determinato l’evento, visto le leggi in materia e gli articoli del Codice della strada che tutelano il pieno utilizzo del bene pubblico, l’incolumità pubblica e i danni eventualmente arrecati a strade e pertinenze, considerato che tale situazione perdura senza sbocchi positivi e che, oltre ai disagi propri dell’occupazione di un bene pubblico, comporta una visione deleteria del già precario decoro urbano della frazione, il comitato civico Insieme per Roccastrada invita l’amministrazione comunale a verificare la tenuta delle assi in legno usate per contenere e circoscrivere la frana, ad effettuare tutte le azioni necessarie atte a effettuare l’opera di ripristino a suo carico, a carico del privato o sostituendosi ad esso, avendo la facoltà, ad eventuali responsabilità accertate, di recuperare il costo dell’intervento, compreso il tributo dovuto per la occupazione del suolo pubblico – termina Bellettini -, legato al mancato godimento da parte della collettività di quel bene a vantaggio del privato“.