Asilo nido, al via gli inserimenti. L’appello del Comune ai genitori: “Rispettate le norme”

L’asilo nido d’infanzia comunale “L’albero azzurro” di Scarlino ha riaperto le porte ai piccoli dal 7 settembre, mentre da lunedì 14 settembre inizieranno gli inserimenti degli iscritti al primo anno.

Gli operatori scolastici della cooperativa Cuore Liburnia sociale, che gestisce la scuola, hanno già incontrato le famiglie per conoscersi e condividere informazioni sulle norme da rispettare per evitare possibili contagi da Covid-19. Fondamentale sarà la cooperazione tra il gestore e famiglie, chiamati a sottoscrivere un “Patto di corresponsabilità” al fine di concordare, responsabilmente, modelli di comportamento che possano contenere il rischio di contagio per la maggior tutela possibile della salute e del benessere di tutti.

Il compito di tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza non incida, senza giustificato motivo, sul benessere dei bambini e a diritti fondamentali come il gioco e l’educazione, visto che gli interventi sono inseriti in una prospettiva di ripresa verso la normalità. L’amministrazione comunale confida nella massima collaborazione di tutti per il rispetto delle regole.