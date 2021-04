Bombardamento di Pasquetta, casa editrice realizza book fotografico: “Cerchiamo immagini delle vittime”

Il 26 aprile 1943 Grosseto fu la prima città del centro Italia ad essere bombardata dagli americani e la casa editrice Innocenti Editore vorrebbe realizzare un ‘approfondimento‘ relativamente a quei cittadini che persero la vita in occasione della tragica incursione aerea.

“Al di là della pubblicistica esistente, è nostra intenzione realizzare un book con foto e dettagli riguardanti le persone coinvolte nell’evento – si legge in una nota della casa editrice -. Per farlo nella maniera più capillare possibile ci rivolgiamo a tutti coloro che possono fornire tali apporti, invitandoli a mettersi in contatto con noi, nel ricordo stesso dei loro cari scomparsi ed al fine di meglio e più ampiamente celebrare il loro olocausto. Ecco i nostri contatti: Stefano Innocenti, responsabile del progetto, tel. 0564.416937, e-mail stefano@innocentieditore.com, cell. 392.9451615“.