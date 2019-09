Settimana mondiale per l’allattamento materno: le iniziative in Maremma

Anche l’Asl Toscana sud est aderisce alla Settimana mondiale per l’allattamento materno (Sam), che si terrà dal primo al 7 ottobre.

Da anni la Sam, insieme a tutti i promotori dell’allattamento materno, sensibilizza l’opinione pubblica richiamando l’attenzione su un tema ogni anno diverso.

“Potere ai genitori per favorire l’allattamento” è il tema dell’edizione 2019 della Sam, lanciato dalla Waba (World alliance for breastfeeding action), ossia un’alleanza globale di individui, reti e organizzazioni che proteggono, promuovono e sostengono l’allattamento al seno, basata sulla Dichiarazione degli innocenti e la strategia globale per l’alimentazione dei neonati e dei bambini dell’Oms e dell’Unicef.

In linea con Unicef e Organizzazione mondiale della sanità, per l’Azienda sanitaria Toscana sud est la promozione della salute di mamme e bambini, anche attraverso la pratica dell’allattamento materno, è di primaria importanza in tutti i punti nascita dei territori di Arezzo, Siena e Grosseto.

Ecco le iniziative della Asl in provincia di Grosseto.

Grosseto

Mercoledì 2 ottobre, “Storie di Latte” alla libreria Quanto Basta, in piazza Pacciardi 1, dalle 16.30, incontro con gli operatori dell’Ostetricia e del Nido dell’ospedale Misericordia, letture al sapore di latte da parte di una mamma, piccolo buffet.

Giovedì 3 ottobre: “Gioco dell’Oca dell’allattamento”, alle 15.30, al consultorio di Grosseto, in via Don Minzoni, a cura degli operatori sanitari in compagnia delle future mamme.

Sabato 5 ottobre, alle 10, in piazza Dante, a Grosseto, si terrà una “fasceggiata” organizzata dalle mamme kangaroo insieme alla consulente baby wearing (Eleonora Mariotti) e alle mamme della danza cuore a cuore (guidate da Eva Magalotti). E’ una passeggiata dove le mamme possono portare i bambini sostenuti dalla fascia secondo la tecnica del baby wearing.

Follonica

Sabato 5 ottobre: “Latte di mamma. Nutrimento di vita”. A Follonica, alle 10.30, all’Altrimondi libreria, bistrot e oltre, in via Albereta 50, si terrà un incontro formativo e di condivisione con l’ostetrica Lara Agostoni e una colazione tra mamme e bebè – Evento organizzato in collaborazione con Associazione Thalna Maternità e Crescita e Ben-Nascere.