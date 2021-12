Il Natale sbarca ad Istia d’Ombrone: il programma delle iniziative nella frazione

Anche la frazione di Istia d’Ombrone si colora di luci e profumi in vista del Natale.

Domani, mercoledì 8 dicembre, a partire dalle 17, alle presenza del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e del presidente e dei consiglieri della Pro Loco di Istia, verranno accesi l’albero di Natale in piazza delle mura e le luminarie nei vicoli del borgo.

Sabato 18 dicembre, dalle 15, sarà invece allestito un mercatino di Natale degli hobbisti, oltre che nella cornice di piazza delle Mura, anche in piazza Castello e piazza della Chiesa,

Per l’occasione, tra le 17 e le 19, sarà allestita la “Casa dei racconti di Natale” dove saranno narrate storie per i bambini, in attesa dell’arrivo di Babbo Natale a cui consegnare le “letterine”.

Infine, mercoledì 5 gennaio, il borgo si animerà con uno spettacolo di proiezione di immagini sulla storia della befana nella piazza delle Mura e con l’arrivo della Befana che donerà ai bambini le calze.

“Quest’anno – dichiara il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, gli eventi per le festività natalizie sono davvero numerosi, sia in città che nelle frazioni. Ringrazio per l’impegno le associazioni Pro Loco che, con il contributo della nostra amministrazione comunale, come ad Istia, si sono rese disponibili a portare queste iniziative nei nostri borghi, allietando con luci e colori i giorni di festa per grandi e bambini”.

“È un Natale che vede protagonisti i luoghi della nostra tradizione, le mura cittadine, il centro storico, i nostri borghi – commenta l’assessore al turismo Riccardo Megale -. Auspichiamo che, con il supporto delle Pro Loco, Grosseto e le sue frazioni tornino al più presto ad essere visitate e vissute, oltre che dai cittadini, anche da numerosi turisti, a cui cercheremo di offrire un calendario di piccoli e grandi eventi durante tutto l’arco dell’anno“.

