Promozione della lettura tra i bambini: asilo nido e Comune organizzano doppia iniziativa

Al via la duplice iniziativa, promossa dal Comune di Capalbio insieme al nido Hippy hippy hurrà, per la promozione della lettura tra i bambini.

Dal 27 maggio, infatti, sarà aperta al pubblico una biblioteca, all’esterno dell’asilo nido comunale, in cui i cittadini potranno prendere in prestito un libro per i più giovani. Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16.30. Per arricchire la bibliografia, inoltre, è possibile aderire alla campagna “Dona un libro al nido” per valorizzare ed incentivare il patrimonio librario della nuova biblioteca.

L’altra iniziativa, intitolata “Letture nel giardino del nido“, promuoverà la lettura ad alta voce per i bambini fino ai tre anni, con laboratori e attività educative. Il programma prevede quattro appuntamenti, sempre alle 18.30: venerdì 27 maggio, 24 giugno, 22 luglio e 19 agosto. Le letture si svolgeranno nel cortile del nido Hippy hippy hurrà e per partecipare sarà necessaria la prenotazione, chiamando, nella settimana precedente all’appuntamento, il numero 345.7377063.