Insieme in Rosa: iniziative a Caldana e a Follonica per concludere il mese della prevenzione

La prevenzione e la cura del tumore sono gli obiettivi della onlus Insieme in Rosa, che domenica 31 ottobre chiuderà la serie di eventi volti alla raccolta fondi di un ecografo di ultima generazione, in grado di “leggere” anche le lesioni più piccole, per il reparto di mammografia dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

La novità sono le fatine di Caldana, frazione del comune di Gavorrano, che si sono unite alla causa benefica dell’associazione, a partire dal sabato, quando si parlerà di relazioni familiari, di pratica dello yoga e del femminile con esperte di ciascun settore, in un incontro dal titolo “La magia di essere donna“, alle 15 e alle 17, al teatro del centro del paese. L’evento durerà circa un’ora e trenta in cui si alterneranno tre figure femminili, che da tempo si occupano del supporto alle donne attraverso la loro diversa professionalità. Ci sarà Laura, insegnante di yoga, che si prenderà cura del corpo e della mente, attraverso una speciale pratica tutta al femminile. Nell’occasione verranno presentate alcune tecniche di scarico utili per prevenire e/o affrontare episodi di ansia e paura.

Giorgia, consulente familiare, sarà presente per ascoltare ed aiutare i partecipanti e i suoi familiari a risolvere le problematiche emotive, comunicative e relazionali. Serena, psicologa, proporrà varie soluzioni per intraprendere un percorso personale e attenuare i sintomi di stress emotivo che si presentano come conseguenza alla malattia. Si può prenotare chiamando Laura al 335.8042875 o Ilaria al 339.1284612.

Domenica 31 ottobre si proseguirà con la “Camminata dei paesi” che prenderà il via, alle 10, dalla chiesa di San Biagio. L’iscrizione costa dieci euro ed è gratuita per i bambini che hanno compiuto dieci anni. A tutti i partecipanti verrà data la maglietta con il logo dell’associazione benefica.

“Si tratta del primo evento che facciamo a Caldana – afferma la presidente di Insieme in Rosa, Donatella Guidi -, un evento che ha unito tutte le persone del paese che, sono certa, sapranno rendere la camminata di domenica unica“.

Il percorso si snoderà dal centro in direzione Ravi, dove ci sarà un primo ristoro e, chi vorrà, potrà fare un giro nelle stradine del suggestivo castello medievale. Poi si ritornerà a Caldana dove ad attendere i partecipanti ci sarà un secondo punto ristoro. “Ci tengo a ringraziare tutta la comunità di Caldana – conclude Guidi –, a partire dal sindaco Andrea Biondi, le pari opportunità e tutte le associazioni che hanno contribuito alla migliore riuscita dell’iniziativa. Grazie anche all’Asd Burraco Follonica, dove si concluderanno le iniziative del mese”.

“La Commissione pari opportunità del Comune di Gavorrano ha promosso e condiviso con entusiasmo l’iniziativa di Insieme in Rosa, consapevole dell’importanza della prevenzione nella lotta contro il tumore mammario – affermano Silvia Muratori e Stefania Ulivieri, rispettivamente presidente della Commissione pari opportunità e assessore alle pari opportunità di Gavorrano -. Determinante nella scelta di condividere con l’associazione questo progetto è il fatto che i fondi raccolti in tutti questi eventi saranno destinati all’acquisto di un macchinario per il nostro ospedale di Grosseto e, dunque, forniranno un importante contributo per l’attività di prevenzione nel nostro territorio. Nell’organizzazione e nella realizzazione di questo evento tanti sono stati i contributi spontaneamente offerti sia dalle associazioni presenti nelle varie frazioni del nostro comune che da volontari. Grazie al loro contributo è stato possibile organizzare ‘La magia dell’essere donna’ e la “Camminata dei paesi“.

Gli eventi si concluderanno, alle 15.30, a Follonica, dove è in programma il “Torneo di burraco”, organizzato dalla locale Asd Burraco, nella sala della parrocchia “San Paolo della Croce”. Per informazioni e prenotazioni, chiamare Ulia al 339.6426412 oppure Paola al 393.9419997.

“Siamo felici di ospitare nel nostro comune le iniziative di Insieme in Rosa Onlus – afferma il sindaco di Follonica Andrea Benini -, un’associazione attivissima grazie alla quale sono stati acquistati macchinari molto costosi e utili alla cura o alla prevenzione dei tumori femminili. Come ogni anno anche il 2021 ha visto tante iniziative: dall’illuminazione di alcuni luoghi simbolo della città alle passeggiate di beneficenza fino ai flashmob. Ringrazio l’associazione e le sue volontarie che dimostrano ogni volta sensibilità, impegno e concretezza”.