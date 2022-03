Emergenza Ucraina: ecco come sostenere le iniziative della Croce Rossa

Sono molte le persone o le aziende che si rivolgono alla Croce Rossa Italiana, per quanto attiene aiuti umanitari per i profughi provenienti dall’Ucraina che arrivano anche ad Orbetello e sulla Costa d’Argento. Molti cittadini aiutano Cri nelle raccolte di viveri, prodotti alimentari e di prima necessità. Un segno importante di solidarietà e di aiuto verso chi è coinvolto in questo dramma umanitario.

Quanto raccolto viene poi consegnato alla delegata della comunità ucraina di Orbetello e della Costa d’Argento, a molti profughi, che già sono arrivati ad Orbetello e si sono rivolti alla Croce Rossa Italiana, altri scatoloni pieni di viveri e di aiuti di prima necessità sono stati spediti in un campo profughi al confine tra Polonia ed Ucraina.

In considerazione del numero di persone che ogni giorno si rivolgono alla sede di Orbetello, come detto anche profughi, gli operatori della Cri assicurano un servizio di accoglienza e di informazione ai rifugiati stessi su quelle che sono le procedure da seguire. I servizi attivati vedono coinvolte tutte le aree di attività di Croce Rossa Italiana. In una riunione con il Comune di Orbetello, ente con il quale la Croce Rossa ha alcune convenzioni in atto per le varie attività, sono state concordate alcune iniziative specifiche.

Area 3 emergenza sta coordinando una possibile raccolta di prodotti farmaceutici, in alcune farmacie della zona e di Porto Santo Stefano, con il suo delegato Paolo Anastasia, il dottor Giorgio Rizzardi, la delegata di Porto Santo Stefano Loredana Cordovani.

La Croce Rossa ringrazia tanti cittadini, Unicoop Tirreno per il cestello di raccolta viveri, il supermercato di Neghelli, la Coltivatori Diretti di Grosseto etutti coloro che stanno aiutando per il sostegno ai profughi ucraini.