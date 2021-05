Un weekend all’insegna della biodiversità: in programma laboratori, escursioni e degustazioni

Sabato 22 e domenica 23 maggio, in occasione della “Giornata mondiale delle api” e della “Festa dei Parchi,” la cooperativa di comunità Davide Lazzaretti – in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Roccalbegna, Pro loco Cana e Aps La Proda – organizza un weekend ricco di attività per tutta la famiglia. Dibattiti, laboratori, percorsi di trekking e degustazioni accompagneranno i partecipanti in un percorso di ri-scoperta lenta della natura.

Si inizia sabato mattina alle 9, con l’escursione all’oasi Wwf di Pescinello (ritrovo al centro visite “Casa Roccalbegna”, passeggiata fino alla riserva di circa 4 chilometri, poi visita e pranzo). Al rientro, al centro visite si terrà un laboratorio didattico per imparare ad autoprodurre fogli di cera d’api naturale per la conservazione degli alimenti: crei il tuo foglio e te lo porti a casa.

Alle 18, a Cana, in piazza della Cisterna, ci sarà un incontro con gli apicoltori della zona e con Luca Passalacqua, che presenterà il progetto “Bee Safe” del Wwf. Al termine, ai presenti, sarà offerto un aperitivo al circolo Arci “La Cisterna”.

Domenica 23 maggio, alle 10, è il turno di un nuovo trekking all’oasi Wwf del Bosco Rocconi (il ritrovo è fissato al parcheggio della riserva naturale). La passeggiata consentirà ai partecipanti di andare alla ricerca delle orchidee spontanee che crescono rigogliose all’interno dell’oasi e di partecipare ad alcune attività create ad hoc per il gruppo. Al rientro a Roccalbegna verrà offerto un aperitivo di saluto ai partecipanti alla giornata al ristorante “La Grotta”.

In occasione delle due passeggiate i partecipanti potranno usufruire di un pranzo pic-nic preparato dai ristoratori del comune. Il sabato sarà a cura della “Trattoria da Beppe” di Vallerona e la domenica del ristorante “il Cacciatore” di Santa Caterina.

Il costo delle singole giornate (trekking + pranzo) è di 10 euro. Si può scegliere di partecipare ad una delle due giornate, a entrambe o soltanto ad una delle attività proposte, ma è sempre necessario prenotare per consentire il pieno rispetto delle normative anticovid.

I percorsi di trekking sono di media difficoltà e adatti alle famiglie. Si consiglia di portare sufficiente acqua, un paio di scarpe comode e un cappello.

Per partecipare a tutte le attività è obbligatoria la prenotazione entro giovedì 20 maggio al numero 371.3434447 o all’indirizzo e-mail info@cooperativalazzaretti.it

Tutte le attività saranno svolte rispettando la vigente normativa anti covid-19.

In caso di maltempo gli organizzatori invitano a fare riferimento alla pagina Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/CooperativaLazzaretti.