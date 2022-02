Issata la bandiera del Carnevale: ecco le iniziative in programma

Prende forma ogni giorno di più il programma del Carnevale follonichese 2022, il secondo che non vedrà i carri sfilare sul tradizionale circuito nel lungomare in attesa del ritorno della bella stagione e di una situazione di normalità in grado di consentire uno svolgimento delle sfilate più sereno.

Oggi pomeriggio, sabato 12 febbraio, è stata issata sul pennone di piazza a Mare la bandiera del Carnevale, che sancisce ufficialmente l’inizio della manifestazione, con il via a tutta una serie di iniziative che, dopo l’antipasto dei giorni scorsi, andranno avanti fino alla seconda metà del mese di marzo.

I primi appuntamenti sono quelli sportivi: dopo la disputa della 32^ edizione della gara di pesca subacquea andata in scena la scorsa settimana, è in programma domenica 13 febbraio la 7^ edizione della Coppa Carnevale di vela, una regata zonale ormai entrata nel circuito invernale e che vedrà al via equipaggi delle classi Ilca (ex Laser), Optimist e Rs Feva con l’organizzazione del gruppo vela Lni di Pratoranieri a Follonica.

Non mancheranno le esposizioni all’ex Casello Idraulico: dal 19 febbraio spazio alla mostra del concorso “Il manifesto del Carnevale follonichese”, una iniziativa realizzata dall’associazione Carnevale e dalla scuola di cartapesta e che ha visto coinvolti centinaia di studenti delle scuole medie della città che hanno ideato e realizzato il bozzetto del manifesto ufficiale. Oltre 300 sono stati gli elaborati presentati sia da studenti singoli che da gruppi, la giuria composta da esperti del settore e da bozzettisti dei rioni ha effettuato una prima selezione con la comunicazione del manifesto vincitore che verrà effettuata al termine della mostra.

Da sabato 26 febbraio torna invece la mostra dei pittori follonichesi, appuntamento che accompagna il periodo carnevalesco grazie alla disponibilità e sensibilità degli artisti cittadini.

Il 20 febbraio partiranno le decorazioni dei quartieri, l’iniziativa ritorna dopo il 2021 e vedrà gli otto rioni a lavoro per abbellire, decorare e animare i rispettivi quartieri colorandoli con stendardi, bandiere e altre idee per rendere la città più colorata. Ancora non sono state ufficializzate le tipologie di decorazione, con i rioni che si potranno sbizzarrire a tema libero, comprese realizzazioni di piccole maschere in cartapesta o l’utilizzo di vecchi manufatti da installare negli esercizi commerciali o nelle piazze dei quartieri. Gli allestimenti rimarranno esposti fino al 20 marzo, mentre non sono esclusi altri appuntamenti artistici a sorpresa organizzati dagli animatori dei rioni.

Sempre dal 20 febbraio, organizzato da Pro Loco, fondazione Noi del Golfo, Creazioni Apollo miniature in ferro, ufficio turistico, Muscart, centro commerciale naturale La Dolce Vita e scuola di cartapesta. torna il concorso “Vetrine vestite a Carnevale”, giunto alla nona edizione e che vedrà gli esercizi commerciali cittadini allestire i propri punti vendita a tema carnevalesco. Gli allestimenti rimarranno fino a venerdì 4 marzo, con la giuria che visionerà tutte le vetrine per decidere il podio delle migliori. Le iscrizioni gratuite si possono inviare alla Pro Loco (cell.331.4810279) o all’ufficio turistico (tel. 0566.52012)