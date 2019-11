Le iniziative all’Argentario per la giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne

Presentate, presso la sala consiliare del Comune di Monte Argentario, le iniziative promosse dalla Commissione Comunale per le Pari Opportunità e patrocinate dall’Amministrazione comunale in occasione della “Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne“ che si celebra lunedì 25 novembre. Un’occasione importante al fine di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica su di un tema che, purtroppo, è sempre di stretta attualità.

Una rassegna di eventi e momenti che prendono il via sabato 23 novembre alle 17, presso la Sala consiliare con un convegno sulla Legge 69 del 2019, comunemente nota come “Codice rosso” concernente la materia della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il convegno dal titolo, appunto, “Codice rosso: la nuova legge contro la violenza domestica e di genere“ vedrà come relatori Valeria Spinosa, Magistrato presso la Procura di Padova, che interverrà sulle novità legislative e le prime esperienze applicative; la dottoressa Marta Rizzardi, psicologa e psicoterapeuta, parlerà di “Luci ed ombre sulla violenza di genere” con il contributo del Presidente dell’Associazione Olympia De Gouges Costanza Ghezzi; il Maresciallo Alberto Piccirilli, Comandante della Stazione Carabinieri di Porto Santo Stefano che interverrà su “Codice Rosso, Violenza Domestica e di Genere”.

Prima del Convegno, alle 16,00 a Porto Santo Stefano sarà inaugurata una delle due panchine rosse, acquistate dell’Amministrazione comunale, simbolo e oggetto di riflessione sul delicato tema della violenza contro le donne e del femminicidio. L’altra panchina sarà posizionata a Porto Ercole in viale Caravaggio e sarà inaugurata il 25 novembre alle 11,00. E sempre il 25, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne dalle 10 alle ore 17 la Commissione pari opportunità posizionerà sulle scale all’ingresso del Palazzo Municipale e sotto il porticato della Delegazione comunale di Porto Ercole, delle scarpe rosse invitando le donne a fare lo stesso, e dopo le 17 un altro gesto simbolico per sensibilizzare l’opinione pubblica: il palazzo municipale e la delegazione, saranno illuminati di rosso. L’ultima iniziativa è in programma per martedì 26 novembre alle 15:00 nella sala consiliare si tratta di un convegno divulgativo a cura della Fondazione Umberto Veronesi, questa volta si parlerà di salute della donna con la prevenzione delle patologie oncologiche femminili.