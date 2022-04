Primo maggio: le iniziative dell’Arci in occasione della Festa del lavoro

Il circolo Arci Manciano invita “tutti i soci, i cittadini e le associazioni che si riconoscono negli ideali di antifascismo, mutualismo e pacifica convivenza fra i popoli, a partecipare alle manifestazioni in programma nel capoluogo per la giornata del primo maggio, Festa del lavoro e commemorazione del 77° anniversario della Resistenza e della Liberazione“.

L’iniziativa è a cura dello Spi Cgil delle Colline del Fiora e della Cgil di Grosseto.

Dalle 9.30, inizierà il raduno alla Camera del Lavoro in via Circonvallazione Nord 39/b, con un momento di festa e musica con I MistiCanti; alle 10.45 corteo verso il monumento ai Martiri della Libertà, saluti del segretario provinciale della Flc-Cgil Cristoforo Russo e di Francesca Lotti, vicepresidente del circolo Arci di Manciano, che ricorderà la figura di Leto Morvidi nell’ambito del 75° anniversario della strage di Portella della Ginestra.

Ci sarà poi un concerto, organizzato dalla Consulta per il sociale e le politiche giovanili del Comune di Manciano, in collaborazione con il circolo Arci di Manciano. Dalle 12.00, al parco pubblico Giuseppe Mazzini, bar, griglia e gruppi musicali (per informazioni Cinzia, cell. 392.0720707, e Beatrice, cell. 346.6007861)

“Vi aspettiamo tutti, per onorare la più importante manifestazione civica della comunità mancianese – termina la nota – e per passare una giornata insieme, fra musica, letture e partecipazione collettiva“.