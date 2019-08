Feste, sagra della cipolla e Notte bianca: le iniziative a Santa Fiora e nelle frazioni per la settimana di Ferragosto

Ecco tutti gli eventi in programma a Santa Fiora e nelle frazioni nella settimana di Ferragosto.

Selva

Dal 13 al 15 agosto a Selva, nel comune di Santa Fiora, tornano la tradizionale festa del Drago e la sagra della cipolla. Il programma prevede: martedì 13 agosto e mercoledì 14 agosto, alle 19.30, la cena e, a seguire, l’intrattenimento musicale. Giovedì 15 agosto, alle 12.30, il pranzo di Ferragosto. Informazioni e prenotazioni al numero 333.6333687.

Durante l’intera manifestazione sarà possibile assaggiare la gustosa cipolla della Selva in agrodolce, fritta, e arrosto e anche nella ricetta con le sarde in saor. Nel menù presenti vari primi, come i tortelli e le penne al ragù e la carne alla brace.

La festa è promossa dall’associazione culturale per la Selva, che il 25 agosto organizza anche la festa patronale, con la santa Messa e la processione. Seguirà l’esibizione degli Arcieri ribelli della Selva.

Marroneto

A Marroneto, mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, alla Piana del Riccio, torna l’appuntamento con la festa dell’Assunta organizzata dal centro di promozione sociale dell’Assunta.

Il programma prevede il 14 agosto, alle 9, colazione, alle 12 aperitivo e alle 13 il pranzo. A seguire il torneo di totera e altri giochi popolari. Alle 17 la danta Messa e alle 18 il concerto della Filarmonica Gioberto Pozzi. Seguirà la merenda con trippa e panini e poi la cena e l’intrattenimento musicale con Df Ady.

Per Ferragosto la festa prosegue a pranzo, alle 13, e a cena, alle 20. Informazioni e prenotazioni al numero 3473653849.

Santa Fiora

Giovedì 15 agosto, alle 18, appuntamento a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, con la tradizionale “Tombola di Ferragosto“.

La festa continua venerdì 16 agosto: per tutto il giorno si svolgerà il tradizionale Fierone di San Rocco, la più importante fiera di merci del territorio, con un nutrito numero di banchi che animano le vie del paese e richiamano ogni anno tantissimi visitatori.

Sabato 17 agosto, tutti a veglia con la Notte Bianca a Santa Fiora: negozi aperti, artigianato, animazione, musica e cibo di qualità per le vie del centro storico.