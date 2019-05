Raccolta differenziata: studenti, genitori e Comune distribuiscono un vademecum ai cittadini

“Quella di ieri è stata una giornata straordinaria, a cui hanno partecipato cittadini, ragazzi delle scuole, bambini dell’infanzia e tutti coloro che credono che per un mondo migliore c’è bisogno di rispettare l’ambiente”.

Queste le parole dell’assessore all’ambiente del Comune di Manciano, Daniela Vignali, in occasione della campagna di sensibilizzazione organizzata nella giornata di ieri, sabato 25 maggio, al mercato di Manciano e alla sagra della fragola di Marsiliana insieme all’associazione Genitori Ursula.

L’amministrazione comunale, insieme ai ragazzi dell’associazione Ursula, ha distribuito ai cittadini materiale informativo sulla raccolta dei rifiuti in centro storico e un vademecum sulle buone pratiche da adottare al fine di eseguire una corretta raccolta differenziata dei rifiuti da parte di tutti.

“Questa iniziativa – continua Vignali – è solo l’inizio di tante altre proposte che hanno per obiettivo di sensibilizzare i cittadini su una corretta gestione del rifiuto. E’ fondamentale per la nostra comunità conferire correttamente e in maniera differenziata i nostri rifiuti. Ringrazio personalmente l’associazione Ursula Genitori, sempre presente e attiva e grazie alla quale la prima tappa della nostra campagna ha raggiunto il suo obiettivo, insieme a tutti i bambini e ai ragazzi che hanno fatto un lavoro encomiabile. L’amministrazione comunale sta lavorando affinché tutti i cittadini arrivino ad avere la consapevolezza dei vantaggi economici e ambientali che porta con sè una corretta raccolta differenziata. Combatteremo in maniera decisa e con tutta la nostra forza i comportamenti illeciti e gli abbandoni dei rifiuti”.

“Soddisfatto di questo percorso – commenta il sindaco di Manciano, Mirco Morini – che educa al rispetto dell’ambiente fin da piccoli. Questo progetto parte proprio dai giovani, i quali sono il nostro futuro su cui investire. Ringrazio tutti i soggetti che hanno reso possibile tutto questo e i cittadini sempre pronti ad affrontare insieme a noi le sfide più grandi”.