Emergenza Coronavirus: i volontari della Protezione civile offrono informazioni nei parchi

Parchi pubblici, istruzioni per l’uso. A informare i cittadini sulle norme da seguire ci saranno i volontari messi in campo dalla Protezione civile di Grosseto, sulla base del progetto voluto dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dall’assessore Fausto Turbanti.

E’ ciò che accadrà da sabato e domenica, quando – grazie al prezioso aiuto delle associazioni locali – al parco di via Giotto e al D-Park, sarà presente un nuovo servizio di informazione per tutto il fine settimana rivolto alla cittadinanza, con particolare attenzione anche alle nuove generazioni.

“In questi primi giorni della Fase 2 – spiegano il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore Turbanti – abbiamo monitorato attentamente la situazione e abbiamo deciso di fare ricorso alla presenza nei principali parchi della città di volontari per dare informazioni sulle norme in vigore relative ai decreti e alle ordinanze, un modo per evitare che si sviluppino cattive abitudini che possano favorire il contagio da Coronavirus. Sono i primi esperimenti della Fase 2 e vogliamo che tutti prestino massima attenzione e rispetto per gli altri evitando assembramenti”.

“Si tratta di un importante presidio sul territorio – confermano sindaco e assessore –, tra l’altro anche legato all’antincendio e al soccorso. Coloro che non hanno la mascherina potranno riceverne una proprio dai volontari. Indispensabile è, inoltre, tenere le distanze”.

Il servizio sarà attivo sabato e domenica. E sarà ripetuto ogni fine settimana finché sarà necessario. Sarà reso possibile grazie a Croce Rossa Grosseto, Misericordia Grosseto,Cisom, La Racchetta, Radio Grifone, Polizia di Stato, Vab e Humanitas.