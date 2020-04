Informazioni sulle criptovalute: cos’è la tecnologia Blockchain?

Probabilmente hai sentito alcuni dei seguenti termini se hai prestato attenzione al mondo della finanza: criptovaluta, Blockchain, Bitcoin, Bitcoin Cash ed Ethereum. Ma cosa significano? E perché la criptovaluta è diventata improvvisamente così importante?

Innanzitutto, spieghiamo le basi della Blockchain.

Man mano che la società diventa sempre più digitale, i fornitori di servizi finanziari stanno cercando di offrire ai clienti gli stessi servizi a cui sono abituati, ma in modo più efficiente, sicuro ed economico.

Entra nella tecnologia Blockchain

Dalle notizie sulle criptovalute abbiamo accertato che le origini della Blockchain sono un po ‘nebulose’. Una persona o un gruppo di persone, conosciute con lo pseudonimo di Satoshi Nakomoto, ha inventato e rilasciato la tecnologia nel 2009 come un modo per inviare digitalmente e anonimamente pagamenti tra due parti senza bisogno di una terza parte per verificare la transazione. Inizialmente è stato progettato per facilitare, autorizzare e registrare il trasferimento di bitcoin e altre criptovalute.

Come funziona la tecnologia Blockchain?

La tecnologia Blockchain è in realtà piuttosto facile da capire al suo interno. Essenzialmente, è un database condiviso popolato con voci che devono essere confermate e crittografate. Va pensato come una sorta di documento Google condiviso altamente crittografato e verificato, in cui ogni voce nel foglio dipende da una relazione logica con tutti i suoi predecessori. La tecnologia Blockchain offre un modo per creare in modo sicuro ed efficiente un registro delle attività sensibili a prova di manomissione (qualsiasi cosa, dai trasferimenti internazionali di denaro ai record degli azionisti).

Il framework concettuale e il codice sottostante della Blockchain sono utili per una varietà di processi finanziari a causa del potenziale che deve offrire alle aziende un’alternativa digitale sicura ai processi bancari che sono in genere burocratici, che richiedono tempo, sono pesantemente cartacei e costosi.

Cosa sono le criptovalute?

Le criptovalute sono essenzialmente solamente denaro digitale, strumenti di scambio digitali che utilizzano la crittografia e la tecnologia Blockchain sopra menzionata per facilitare transazioni sicure e anonime. Ci sono state diverse iterazioni di criptovaluta nel corso degli anni, ma Bitcoin ha davvero spinto in avanti le criptovalute alla fine degli anni 2000. Ci sono migliaia di criptovalute che ora fluttuano sul mercato, ma Bitcoin è di gran lunga la criptovaluta più popolare.

Come si estrae la criptovaluta?

Bitcoin, Litecoin, Ethereum e altre criptovalute non cadono semplicemente dal cielo. Come qualsiasi altra forma di denaro, ci vuole lavoro per produrli. E quel lavoro arriva sotto forma di estrazione mineraria.

Ma facciamo un passo indietro. Satoshi Nakamoto, il fondatore di Bitcoin, ha assicurato che ci sarebbero stati solo 21 milioni di Bitcoin. Lui (o loro) ha parlato di quella cifra calcolando che la gente avrebbe scoperto un certo numero di blocchi di transazioni ogni giorno.

Ogni quattro anni, il numero di Bitcoin rilasciati in relazione al ciclo precedente viene ridotto del 50%, insieme alla ricompensa per i minatori per aver scoperto nuovi blocchi. Al momento, quella ricompensa è di 12,5 Bitcoin. Pertanto, il numero totale di Bitcoin in circolazione si avvicinerà a 21 milioni ma non raggiungerà mai effettivamente quella cifra. Questo significa che Bitcoin non subirà mai inflazione. L’aspetto negativo qui è che un hack o un attacco informatico potrebbe essere un disastro perché potrebbe cancellare i portafogli Bitcoin con poca speranza di recuperare il valore.

Per quanto riguarda il mining di Bitcoin, il processo richiede energia elettrica. I minatori risolvono complessi problemi matematici e la ricompensa è costituita da più Bitcoin generati e assegnati a loro. I minatori verificano anche le transazioni e prevengono le frodi, quindi più minatori equivalgono a transazioni più veloci, più affidabili e più sicure.

Grazie ai progetti di Satoshi Nakamoto, il mining di Bitcoin diventa più difficile quando più minatori si uniscono alla mischia. Nel 2009, un minatore potrebbe estrarre 200 Bitcoin in pochi giorni. Nel 2014, ci sarebbero voluti circa 98 anni per estrarne solo uno, secondo 99 Bitcoin.

I computer super potenti chiamati Application specific integrated circuit, o Asic, sono stati sviluppati appositamente per estrarre Bitcoin. Ma poiché tanti minatori si sono uniti negli ultimi anni, rimane difficile estrarre carichi. La soluzione è il mining di gruppi, gruppi di minatori che si uniscono e vengono pagati in relazione alla loro quota di lavoro.

Usi attuali e futuri della tecnologia Blockchain e criptovaluta

Fin dalla sua istituzione, Bitcoin è stato piuttosto volatile. Ma in base al suo recente boom – e secondo una previsione del primo investitore di Snapchat, Jeremy Liew, avrebbe raggiunto 500.000 dollari entro il 2030 – e la prospettiva di afferrare una fetta della torta Bitcoin diventa molto più attraente.

Gli utenti di Bitcoin prevedono che il 94% di tutti i bitcoin sarà rilasciato entro il 2024. Mentre il numero si sposta verso il limite di 21 milioni, molti si aspettano che i profitti che i minatori avranno realizzato dalla creazione di nuovi blocchi diventeranno così bassi da diventare trascurabili. Ma man mano che entrano in circolazione più Bitcoin, le commissioni di transazione potrebbero aumentare e compensare questo fenomeno.