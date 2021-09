Verso le amministrative: tutte le informazioni sul voto, i seggi e le tessere elettorali

La macchina elettorale del Comune di Castiglione della Pescaia sta procedendo con l’attivazione di tutti gli adempimenti necessari che porteranno al voto del 3 e 4 ottobre, quando dalle urne uscirà sia il nome del nuovo sindaco, sia dei dodici consiglieri, 8 di maggioranza e 4 di opposizione, che per i prossimi cinque anni si confronteranno in Consiglio comunale.

I castiglionesi chiamati al voto sono in totale 6304, di cui 3079 uomini e 3225 donne, e potranno scegliere i loro rappresentanti presentandosi all’interno dei seggi domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 dalle 7 alle 15. L’elettore più giovane è nato il 26 settembre 2003, mentre è della classe 1933 il più longevo.

Sono state trasferite le tre sezioni che erano collocate all’interno della scuola elementare delle Paduline, permettendo così il regolare proseguo dell’anno scolastico. La sala consiliare di via Cesare Battisti ospiterà i votanti della 7, mentre quelli della 6 e della 10 si recheranno in un’ala separata delle scuole medie di viale Kennedy. Gli elettori di queste tre sezioni, nei normali orari di apertura del palazzo comunale, potranno ritirare il tagliando da apporre alla tessera elettorale dove è indicata la nuova sede, formalità che per gli elettori ultra 65enni sarà agevolata con la consegna al proprio domicilio da parte del messo comunale.

Si ricorda inoltre che per poter esercitare il diritto di voto il cittadino dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la propria tessera elettorale, che, se fosse smarrita, potrà richiederne il duplicato rivolgendosi all’ufficio elettorale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12:30, il martedì è giovedì dalle 15 alle 17. Venerdì primo e sabato 2 ottobre questo servizio sarà erogato ininterrottamente dalle 9 alle 18, mentre il 3 e 4 per l’intero orario di apertura dei seggi.

Sono 10 le sezioni elettorali così dislocate: la numero 1 nei locali del centro sociale anziani in viale Tirreno. la 2 all’interno delle scuole medie in viale Kennedy, la 3 in via del Poggiorlo (ex scuole elementari) a Tirli, la 4 sarà ospitata nelle scuole di Buriano di piazza Indipendenza, la 5 nei locali di via Garibaldi di Vetulonia, nella ex ludoteca di viale Kennedy potranno votare gli elettori della seggio numero 6, la 7 è all’interno della sala consiliare di via Cesare Battisti, la delegazione comunale di Punta Ala sarà sede degli elettori della 8 e nei locali delle scuole medie di viale Kennedy si recheranno i cittadini inseriti nelle sezioni 9 e 10

L’amministrazione comunale, in tempo reale, avvalendosi del portale dedicato alle elezioni, farà conoscere lunedì 4 ottobre i risultati, collegandosi alla home del sito istituzionale http//www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it dove si potranno acquisire tutte le informazioni.