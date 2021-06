Pesca e acquacoltura: il Flag Golfo degli Etruschi apre un infopoint

A partire da domani, mercoledì 9 giugno, il Flag Golfo degli Etruschi, in collaborazione con i Comuni di Follonica, Piombino, Scarlino e Isola di Capraia, offrirà un servizio di infopoint a disposizione degli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Lo sportello avrà cadenza settimanale e sarà operativo ogni mercoledì secondo i seguenti orari: dalle 11 alle 13 nei locali del Comune di Piombino (in via Ferruccio Francesco, 4), dalle 15 alle 17 nell’edificio dell’ex farmacia adiacente all’ambulatorio medico, in via delle scuole al Puntone di Scarlino, dalle 14 alle 16 nella sala dei lavori pubblici del Comune di Follonica (largo Felice Cavallotti 1), infine a Capraia (per questa settimana) sarà operativo uno sportello virtuale sulla piattaforma Google Meet.

Per la piattaforma (attiva il mercoledì dalle 14 alle 16) sarà necessario prendere un appuntamento telefonico o via e-mail (tel. 0566.59208, e-mail info@flaggolfodeglietruschi.it). Dalla prossima settimana anche a Capraia lo sportello sarà in presenza.

Mettendo in pista questo servizio il Flag vuole offrire ai soggetti che intendono partecipare ai bandi di finanziamento promossi attraverso i fondi comunitari Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca) un aiuto per facilitare l’accesso a questi strumenti che hanno l’obiettivo di promuovere ed innovare il settore della pesca e dell’acquacoltura sul territorio. Il personale del Flag sarà a disposizione per fornire informazioni e supporto.

Proprio in questi ultimi giorni il Flag ha presentato un bando che fa perno sulla misura 1.30 del Feamp con l’obiettivo di promuovere la diversificazione e l’apertura verso nuove forme di reddito da parte degli operatori del settore, come ad esempio l’ittiturismo. Il bando è scaricabile sul sito www.flaggolfodeglietruschi.it nella sezione “Bandi e avvisi”.