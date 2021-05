Assistenza domiciliare: “In Agency” cerca infermieri, come candidarsi

L’agenzia “In Agency” seleziona infermieri laureati, iscritti all’albo, per un nuovo progetto domiciliare nella zona della provincia di Grosseto.

“Esami diagnostici domiciliari, tamponi Covid, trials clinici internazionali saranno le attività da svolgere sul territorio – si legge in una nota dell’agenzia -. Offriamo formazione professionale che si svolgerà in sede o in remoto. Ottima retribuzione. Se interessato/a o se hai amici/che interessati/e scrivi all’indirizzo mail toscana@hub-salute.net inviando cv e verrai ricontattato/a per tutti i dettagli”.