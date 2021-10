Infermiere di famiglia e di comunità: un alleato in più per la salute e le cure sul territorio

Dal primo settembre 2021 ogni cittadino che abita nel territorio della Asl Toscana Sud Est ha un infermiere di famiglia e comunità assegnato; un professionista della salute che riconosce e cerca di mobilitare risorse all’interno delle comunità, aumenta e migliora il controllo sulla salute dei cittadini. Nell’intero territorio della Asl sono 334 gli Infermieri per questo settore (117 Arezzo, 114 Siena e 103 Grosseto).

“Abbiamo attivato questo nuovo modello organizzativo già nel 2020 – dichiara il direttore Generale della Asl Antonio D’Urso –; la sperimentazione, nonostante la pandemia, è stata fruttuosa e i risultati ci hanno spinto verso un’accelerazione dell’estensione dell’esperienza a tutto il territorio dell’azienda. La nostra azienda è capofila in Toscana ed una delle prime in Italia ad aver fatto partire questo progetto dell’infermiere di famiglia. Inoltre il Decreto Rilancio – Pnrr nella Missione 6, Obiettivo Salute, raccomanda un forte sviluppo delle cure territoriali, con strutture dedicate (Case della comunità, ospedali di comunità, Centrali operative territoriali,…) ma anche con reti di prossimità e rafforzamento della regia territoriale di condizioni di cronicità e fragilità, dando mandato per l’Infermiere di famiglia e comunità come uno dei punti cardine del rinnovamento dell’assistenza sul territorio. Il nostro obiettivo è quello di potenziare la rete sociosanitaria con un’azione che si sviluppa direttamente dentro le comunità e con le comunità”.

“Tutti questi infermieri – prosegue Antonio D’Urso – svolgono funzioni fortemente integrate con tutti i professionisti e gli altri portatori di interessi che operano per la salute dei cittadini, in primis con i medici di famiglia, i medici di comunità, le assistenti sociali, i fisioterapisti, i medici di continuità assistenziale, ma anche le farmacie, le istituzioni religiose, le associazioni di volontariato, il vicinato; tutte quelle risorse, formali ed informali che possono costruire una rete di supporto, sostegno e protezione sul bisogno di salute di una persona che abita nel territorio a lui affidato”.

“Gli infermieri di famiglia e di comunità sono stati assegnati ad un territorio specifico e delimitato – dichiara Vianella Agostinelli, direttore infermieristico del Dipartimento professioni infermieristiche ed ostetrice -, tenendo in considerazione le caratteristiche orografiche, demografiche, epidemiologiche, ma anche la densità abitativa e le caratteristiche sociali del territorio e della comunità che lo abita. Abbiamo rivolto la massima attenzione alla suddivisione geografica così che questa fosse compatibile con la presenza delle Aft (sedi delle Associazioni dei medici di medicina generale) che operano in uno specifico ambito territoriale. Questo proprio per facilitare la partnership preziosa con i medici di famiglia. Il rapporto medio di ogni infermiere è di 1 ogni 3000 abitanti. Questo garantisce una prossimità adeguata e funzionale alla comunità di riferimento. Il progetto della Asl Toscana Sud Est vede gli infermieri di famiglia e comunità come una modalità di lavoro e di assistenza, orientate alla singola persona, alla sua famiglia e alla comunità in cui sono inseriti”.

“La società cambia e con essa i bisogni assistenziali – afferma Giovanni Grasso, presidente dell’Opi (Ordine delle professioni infermieristiche di Arezzo) e coordinatore dell’Opi Toscana –. I sistemi sociosanitari e i professionisti stanno sviluppando diversi modelli organizzativi e gestionali per rispondere ai nuovi futuri scenari con appropriatezza clinico-organizzativa e competenza. L’infermiere di famiglia è una figura professionale formata per dirigere e incoraggiare la famiglia, identificando i sui bisogni di salute e indicando la strada migliore nell’utilizzo dei servizi sanitari. Gli obiettivi principali che l’infermiere di famiglia persegue sono quello di promuovere e proteggere la salute dell’individuo e della popolazione per tutto l’arco della vita, insieme a quello di ridurre l’incidenza delle malattie e degli incidenti più comuni, alleviando le sofferenze che questi causano. Quello dell’infermiere di famiglia e comunità è quindi un ruolo fondamentale per garantire la continuità assistenziale”.

Chi è l’infermiere di famiglia e comunità

E’ il professionista responsabile dei processi assistenziali della popolazione a lui assegnata per competenza territoriale, che cerca di aumentare il controllo delle persone sulla loro salute. Valuta i bisogni assistenziali e promuove interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, utilizzando oltre alle competenze assistenziali tradizionali, la relazione d’aiuto e l’educazione terapeutica come strumenti di lavoro. Orienta verso il più appropriato utilizzo dei servizi, migliora l’aderenza terapeutica, attiva consulenze infermieristiche specialistiche e si occupa di formare il caregiver e le persone di riferimento. Collabora all’elaborazione delle migliori strategie assistenziali di continuità tra i diversi setting assistenziali, ospedalieri, territoriali, di cure intermedie o di cure pallative.

Chi non è l’infermiere di famiglia e comunità

Non è l’infermiere di studio del medico di medicina generale e non è l’infermiere che garantisce solo prestazioni tecniche. Collabora con tutti gli interlocutori che insistono sul territorio a lui affidato, con attività effettuate su prescrizione medica o su autonoma attivazione per l’ambito di attività e responsabilità infermieristica.

Nella foto il gruppo che ha partecipato alla conferenza stampa con il direttore generale Antonio D’Urso.