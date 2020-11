“Industrilab”: al via i laboratori teatrali gratuiti per bambini

La cultura non si ferma: da mercoledì 11 novembre al Teatro degli Industri ripartono i laboratori dedicati ai bambini e ai ragazzi, l’iniziativa ideata dal vicesindaco Luca Agresti e dalla direzione dei Teatri di Grosseto rivolta ai giovanissimi e alle loro famiglie.

Gli incontri, gratuiti, hanno come obiettivo quello di introdurre le nuove generazioni alla magia del teatro, con laboratori che saranno incentrati sull’espressività corporea e musicale, sulla socialità e l’armonia, sull’ascolto e sul lavoro di gruppo. Non solo: gli incontri saranno anche occasione per far conoscere ai ragazzi la loro città e la sua storia. L’iniziativa è completamente gratuita: ad organizzarla, come in estate, è il Comune di Grosseto con la Fondazione Toscana spettacolo onlus e con la collaborazione dell’associazione culturale Escargot.

«Con il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – spiega il vicesindaco Agresti – abbiamo voluto dare un contributo concreto alla cultura cittadina nonostante le chiusure dovute all’emergenza sanitaria. La macchina culturale grossetana non si ferma e, seppur in modo diverso dal solito, continuerà a offrire ai cittadini iniziative dedicate agli adulti e ai bambini. E proprio per i più piccoli inizieranno mercoledì 11 novembre i laboratori teatrali gratuiti nel rispetto di tutte le misure anti-contagio».

I laboratori estivi sono stati un grande successo: le famiglie e i bambini che hanno preso parte al progetto hanno apprezzato la proposta, spronando così la direzione dei Teatri di Grosseto a riproporla anche durante l’inverno. «In questo momento il teatro ha anche un ruolo e un dovere sociale nei confronti soprattutto dei più giovani – continua Agresti –. Da qui nasce la scelta di proporre nuovamente i laboratori che hanno avuto un grande successo quest’estate: sono stati proprio i genitori a chiederci di continuare la strada intrapresa».

I laboratori si terranno al Teatro degli Industri nel pomeriggio: gli operatori si prenderanno cura dei ragazzi con iniziative culturali che, in modo divertente e leggero, condurranno loro a conoscere meglio Grosseto, la sua storia e la sua proposta culturale. E il teatro in genere. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 11 novembre: per informazioni e iscrizioni inviare una e-mail a escargotgr@gmail.com.