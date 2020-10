“Indice della criminalità”: calo delle denunce a Grosseto

Il Sole 24 Ore ha pubblicato nei giorni scorsi l’“Indice della criminalità” l’indagine che fotografa le denunce registrate relative al totale dei delitti commessi in Italia nel 2019.

Grosseto si distingue per un netto calo delle denunce (-14,7%), passando dalla 23ª alla 39ª posizione in classifica delle città meno sicure. Tra gli indicatori più significativi notiamo come la nostra provincia si classifichi nelle posizioni più basse per riciclaggio e impiego di denaro sporco (101ª), mentre registra un alto tasso di consumo di stupefacenti, come 15ª città in Italia.

Guardando al resto d’Italia, in fondo alla classifica, tra i primati negativi troviamo Barletta Andria Trani, la peggiore per furti d’auto, Napoli per il numero di rapine, Trieste per le frodi informatiche e Matera per gli incendi. Ma emergono anche alcune novità: Isernia è prima per estorsioni denunciate (+71,4%) e Bologna per violenze sessuali (+18,5%). Tra le province “più sicure” si conferma Oristano (106ª), nonostante un aumento del +6,5% delle denunce rispetto al 2018, preceduta da L’Aquila che, invece, grazie a un -11,1% scende di quattro gradini.