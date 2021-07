Il Comune lancia la prima indagine sulla lettura: ecco come partecipare

Leggere, come? In occasione della rassegna letteraria “Aspettando Orbetello Book Prize – 2021“, che si terrà dal 18 al 20 agosto nei Giardini chiusi di Orbetello, il Comune lancia la prima indagine sulla lettura. Una rilevazione su quanto, dove e come leggono i cittadini di Orbetello e i suoi ospiti.

Partecipare è facile: è sufficiente rispondere a un breve questionario, in distribuzione per tutto il mese di luglio, che consentirà di conoscere la qualità e la modalità di lettura dei lettori del Comune o che lì gravitano. Il questionario potrà essere compilato online all’indirizzo http://www.orbetellobookprize.it/sondaggio, oppure ritirato nel format cartaceo in uno degli esercizi commerciali di Orbetello o Comuni limitrofi che esporranno la locandina allegata e poi sarà restituito nei punti di raccolta indicati dai negozianti.

“Promuovere la lettura – dichiara Maddalena Ottali, assessore al commercio e al turismo del Comune di Orbetello – è un elemento importante per la crescita e la coesione di una comunità. Il Comune, coadiuvato dalle librerie, dalla biblioteca e dalle associazioni culturali, è già impegnato su questo fronte con iniziative concrete come l’Orbetello Book Prize e il restauro dei Giardini chiusi, che dal 2022 saranno adibiti a Parco della Lettura. Questa indagine è un primo passo per monitorare i risultati di queste iniziative e sarà utile per orientare le scelte sulla programmazione dei prossimi anni“.

Sostengono e promuovono l’iniziativa le librerie indipendenti del territorio. “Quest’indagine è uno strumento molto utile – spiega Giorgio Razzoli, della libreria Bastogi di Orbetello – per comprendere ancora meglio le caratteristiche del lettore e modulare su di esse la nostra offerta libraria”.

Sul valore della lettura il consenso è unanime. “Come libreria e associazione culturale – aggiunge Federico Quatraro della Libreria periferica di Albinia – fin dalla nostra nascita crediamo nel valore e nel potere della lettura, come mezzo per conoscere l’altro, evadere, crescere. Occasioni come l’Orbetello Book Prize e tutte le iniziative ad esso collegate non possono che rendere fertile un terreno dove veder germogliare cultura e condivisione”.

La rassegna “Aspettando Orbetello Book Prize – 2021” ha l’obiettivo di aggregare la comunità dei lettori di Orbetello e dintorni nella costruzione del primo Premio letterario internazionale della Maremma (Orbetello Book Prize) previsto per l’estate del 2022, e di offrire, come già sperimentato nell’edizione numero zero del 2019, un’occasione di conoscenza e di crescita personale a cittadini e turisti.